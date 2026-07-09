Marvell Technology Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.07.2026

Die Marvell Technology Aktie konnte bisher um +3,89 % auf 210,75€ zulegen. Das sind +7,90 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +0,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 210,75€, mit einem Plus von +3,89 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Marvell Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -15,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,78 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +178,69 % gewonnen.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,35 % 1 Monat -20,78 % 3 Monate +106,08 % 1 Jahr +232,14 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 09.07.2026, 09:47 Uhr

Es gibt 875 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 184,01 Mrd. € wert.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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