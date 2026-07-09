Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie leidet unter Verkäufen - 09.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie. Sie fällt um -3,49 % auf 2.765,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute bei der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Samsung Electronics (GDR) ist ein globaler Technologiekonzern mit Fokus auf Halbleiter, Smartphones, TVs und Haushaltsgeräte. Weltweit führend bei Speicherchips und Android-Smartphones. Wichtige Konkurrenten: Apple, TSMC, SK Hynix, Huawei, Xiaomi, LG. Stärken: vertikal integrierte Wertschöpfung, Skalenvorteile, starke Marke, breite Produktpalette und hohe F&E-Investitionen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Samsung Electronics (Spons. GDR) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +34,66 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Samsung Electronics (Spons. GDR) +95,37 % gewonnen.

Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,70 % 1 Monat -8,16 % 3 Monate +34,66 % 1 Jahr +246,15 %

Informationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

Stand: 09.07.2026, 09:47 Uhr

Es gibt 263 Mio. Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktien. Damit ist das Unternehmen 724,95 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Diese Woche gab es einen ordentlichen Warnschuss an den Weltbörsen. Am Persischen Golf beschießen sich wieder die Kriegsparteien. Der Ölpreis legte zu und beendete erstmal seinen Abwärtstrend. Derweil findet auch in Südkorea Erstaunliches statt: So …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,56 %. Micron Technology notiert im Plus, mit +3,51 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,48 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,18 % zu

Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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