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    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie leidet unter Verkäufen - 09.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie bisher Verluste von -3,49 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie.

    Besonders beachtet! - Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie leidet unter Verkäufen - 09.07.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Samsung Electronics (GDR) ist ein globaler Technologiekonzern mit Fokus auf Halbleiter, Smartphones, TVs und Haushaltsgeräte. Weltweit führend bei Speicherchips und Android-Smartphones. Wichtige Konkurrenten: Apple, TSMC, SK Hynix, Huawei, Xiaomi, LG. Stärken: vertikal integrierte Wertschöpfung, Skalenvorteile, starke Marke, breite Produktpalette und hohe F&E-Investitionen.

    Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.07.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie. Sie fällt um -3,49 % auf 2.765,00. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute bei der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Samsung Electronics (Spons. GDR) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +34,66 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Samsung Electronics (Spons. GDR) +95,37 % gewonnen.

    Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,70 %
    1 Monat -8,16 %
    3 Monate +34,66 %
    1 Jahr +246,15 %
    Stand: 09.07.2026, 09:47 Uhr

    Informationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

    Es gibt 263 Mio. Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktien. Damit ist das Unternehmen 724,95 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,56 %. Micron Technology notiert im Plus, mit +3,51 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,48 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,18 % zu

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    Ob die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Samsung Electronics (Spons. GDR)

    -4,36 %
    -2,70 %
    -8,16 %
    +34,66 %
    +246,15 %
    +169,46 %
    +103,01 %
    +470,82 %
    +11.064,53 %
    ISIN:US7960502018WKN:881823
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