SpaceX Aktie steigt auf 131,76€ - 09.07.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SpaceX in den letzten drei Monaten Verluste von -0,99 % verkraften.

Die SpaceX Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,57 % auf 131,76€. Damit gewinnt die Aktie +2,04 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SpaceX Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 131,76€, mit einem Plus von +1,57 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -6,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,99 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SpaceX eine negative Entwicklung von -0,99 % erlebt.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,69 % 1 Monat -0,99 % 3 Monate -0,99 % 1 Jahr -0,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 09.07.2026, 09:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SpaceX-Aktie vorrangig um Bewertung und Kursentwicklung: Eine Fusion mit Tesla wird als Treiber für erhöhte Liquidität und eine Angleichung der Bewertungen gesehen. Andere warnen vor überhöhter Bewertung bzw. Luft und betrachten SpaceX eher als langfristiges Investment (30–50 Jahre) unter Berücksichtigung Marktbedingungen, Zinsschwankungen und Konkurrenz. Kurzfristige IPO-/Kursziele werden unterschiedlich diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 995,79 Mrd. € wert.

Der erhoffte Rückenwind durch die Nasdaq-100-Aufnahme bleibt bislang aus. SpaceX schloss erneut unter 150 US-Dollar. Analysten bleiben dennoch bullish.

SpaceX erlebt nach dem Börsengang einen regelrechten Wall-Street-Schub: Analysten großer Häuser haben die Aktie nach Ende der Lock-up-Periode überwiegend mit Kaufempfehlungen versehen. Am aggressivsten tritt Raymond James auf, das die Aktie mit …

Diese Woche gab es einen ordentlichen Warnschuss an den Weltbörsen. Am Persischen Golf beschießen sich wieder die Kriegsparteien. Der Ölpreis legte zu und beendete erstmal seinen Abwärtstrend. Derweil findet auch in Südkorea Erstaunliches statt: So …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Airbus und Co.

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,26 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,37 %.

SpaceX Aktie jetzt kaufen?

Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+1,71 % -6,69 % -17,54 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

5 Tage

Max SpaceX direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf Verkauf

Schreibe Deinen Kommentar