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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie steigt auf 131,76€ - 09.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SpaceX Aktie bisher um +1,57 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie steigt auf 131,76€ - 09.07.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.07.2026

    Die SpaceX Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,57 % auf 131,76. Damit gewinnt die Aktie +2,04  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SpaceX Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 131,76, mit einem Plus von +1,57 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SpaceX in den letzten drei Monaten Verluste von -0,99 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -6,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,99 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SpaceX eine negative Entwicklung von -0,99 % erlebt.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,69 %
    1 Monat -0,99 %
    3 Monate -0,99 %
    1 Jahr -0,99 %
    Stand: 09.07.2026, 09:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SpaceX-Aktie vorrangig um Bewertung und Kursentwicklung: Eine Fusion mit Tesla wird als Treiber für erhöhte Liquidität und eine Angleichung der Bewertungen gesehen. Andere warnen vor überhöhter Bewertung bzw. Luft und betrachten SpaceX eher als langfristiges Investment (30–50 Jahre) unter Berücksichtigung Marktbedingungen, Zinsschwankungen und Konkurrenz. Kurzfristige IPO-/Kursziele werden unterschiedlich diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 995,79 Mrd. € wert.

    SpaceX fällt zweiten Tag in Folge unter Debütkurs


    Der erhoffte Rückenwind durch die Nasdaq-100-Aufnahme bleibt bislang aus. SpaceX schloss erneut unter 150 US-Dollar. Analysten bleiben dennoch bullish.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Airbus und Co.

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,26 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,37 %.

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    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    +1,71 %
    -6,69 %
    -17,54 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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