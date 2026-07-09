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    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy Aktie legt zu - 09.07.2026

    Am 09.07.2026 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um +1,46 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie legt zu - 09.07.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Siemens Energy. Mit einer Performance von +1,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 155,44, mit einem Plus von +1,46 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Obwohl sich die Siemens Energy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,20 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -5,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,46 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +28,27 % gewonnen.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,76 %
    1 Monat -2,46 %
    3 Monate -5,20 %
    1 Jahr +66,99 %
    Stand: 09.07.2026, 09:49 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Siemens Energy-Aktie: Technische Unterstützung bei ca. 143 € wird genannt, das Chartbild deutet auf langsame Erholung und Seitwärtsbewegung. Erwartet wird eine Reaktion nach den Zahlen am 5. August, mit möglichem Kursziel um 200 €. Barclays-Bewertungen fallen; das KI‑Sentiment treibt die Stimmung. Fundamental wird der Fokus auf KI-Infrastruktur diskutiert und teils kritisch bewertet.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,89 Mrd. € wert.

    Neue und alte KI-Profiteure! Nach 1.000 % mit Siemens Energy ist 2G Energy gestartet! Als nächstes die Zefiro Methane Aktie?!


    Der KI-Hype hat Gewinner entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zu den deutschen Highflyern gehört Siemens Energy. Noch vor wenigen Jahren gab es Insolvenzgerüchte. Seitdem hat die Aktie mehr als 1.000 % zulegen können. Analysten sehen weiteres …

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    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    +1,34 %
    -5,76 %
    -2,46 %
    -5,20 %
    +66,99 %
    +924,00 %
    +487,83 %
    +623,15 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Markt Bote
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