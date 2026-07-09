Astrazeneca-Kandidat Wainua verfehlt Ziel in klinischer Studie - Aktie sackt ab
- Wainua verfehlte in Phase-3 das Ziel gegen Placebo
- Eplontersen zur Genstilllegung gegen Proteinablage
- Astrazeneca Aktie fiel im Handel um 13 Prozent
LONDON (dpa-AFX) - Der Astrazeneca-Hoffnungsträger Wainua hat in einer klinischen Studie enttäuscht. In der Phase-3-Studie verfehlte das Medikament das Hauptziel einer Verbesserung bestimmter Herzkrankheiten gegenüber einem Placebo, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Bei Wainua (Wirkstoff Eplontersen) handelt es sich um ein Medikament zur Gen-Stilllegung, das die Produktion abnormaler Proteine in der Leber unterdrückt. Es hätte helfen sollen, seltene und möglicherweise tödliche Herzfehler zu behandeln. Bereits zugelassen ist es für Patienten, bei denen sich Proteine fehlerhaft bilden und im Körper ansammeln. Die Aktie von Astrazeneca fiel in London im frühen Handel um bis zu 13 Prozent und reduzierte das Minus zuletzt auf 9 Prozent.
Analysten hatten sich bei einem Erfolg mehrere Milliarden US-Dollar zusätzliche Erlöse von Wainua versprochen. Experte Richard Vosser von der US-Großbank JPMorgan sprach von einem nun herausfordernden Weg, Wainua wie anvisiert weiter zu Geld zu machen. Die Markterwartungen hätten einen jährlichen risikobereinigten Spitzenumsatz von 3,3 Milliarden Dollar vorausgesehen, diese dürften nun weitgehend schwinden./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,24 % und einem Kurs von 152 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -7,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.
Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 236,43 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 153,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 18.000,00GBP was eine Bandbreite von -24,57 %/+11.707,15 % bedeutet.