Merz
Einigung auf Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern
Für Sie zusammengefasst
- Deutschland und USA einigen sich auf Tomahawk Kauf
- Einigung beim Nato-Gipfel in Ankara über Kauf
- Kanzler Merz verkündete die Einigung im Bundestag
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland hat sich mit den USA beim Nato-Gipfel in Ankara auf den Kauf von Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk geeinigt. Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei einer Regierungserklärung im Bundestag./cn/DP/mis
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