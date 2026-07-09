JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Der Windturbinen-Hersteller habe einen unerwartet starken Eingang an Bestellungen verzeichnet, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Angesichts der soliden operativen Umsetzung, die weiterhin für eine starke Profitabilität sorge, sieht er die jüngste Kursschwäche als attraktive Einstiegschance./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 42,28EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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