Jefferies belässt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel 17,30 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,09 % und einem Kurs von 20,45 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +21,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,29 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,04 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -16,05 %/+13,58 % bedeutet.