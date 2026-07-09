ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel 17,30 Euro
- Jefferies belässt Schott Pharma auf Hold mit 17,30
- Q3 Zahlen besser als erwartet ausgefallen
- Ausblick für Geschäftsjahr 2025/26 angehoben
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die Eckdaten seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christopher Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Pharmazulieferer den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:10 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:10 / A.M.
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,09 % und einem Kurs von 20,45 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +21,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,29 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,04 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -16,05 %/+13,58 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 17,30 Euro
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Mit den Q1 Zahlen und positiven Analystenstimmen gibt's jetzt hoffentlich bisschen Rückenwind