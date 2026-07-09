Rheinmetall Aktie fällt um -2,76 % - 09.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -2,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,58 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,76 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Rheinmetall insgesamt ein Minus von -33,12 % zu verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -0,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,08 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -32,49 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,36 % 1 Monat -12,08 % 3 Monate -33,12 % 1 Jahr -42,29 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Stand: 09.07.2026, 09:55 Uhr

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,37 Mrd. € wert.

Rüstungswerte tun sich nach ihrer Erholung bis Dienstag weiter schwer. Am Donnerstag gaben die Aktien von Rheinmetall weitere 0,6 Prozent nach auf 1.052 Euro. Analyst Jens-Peter Rieck von MWB Research strich am Morgen nach dem NATO-Gipfel seine …

Nach dem heftigen Vortages-Rücksetzer stabilisiert sich der DAX am Donnerstagmorgen dank robuster Signale aus den USA und Asien. Trotz der Eskalation im Nahen Osten fielen die Ölpreise etwas zurück.

Rheinmetall hat einen weiteren Auftrag zur Lieferung 155‑Millimeter‑Artilleriemunition an die Ukraine erhalten. Ein namentlich nicht genanntes NATO‑Land bestellte laut Unternehmensangaben ER02A1‑Geschosse und modulare Treibladungen DM72; die …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,15 %. Thales notiert im Minus, mit -2,51 %. General Dynamics notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Lockheed Martin verliert -0,37 %

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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