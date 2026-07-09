Börsenstart Europa - 09.07. - ATX stark +1,08 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 31.725,24 PKT und steigt um +0,18 %. Top-Werte: SILTRONIC AG +9,68 %, Elmos Semiconductor +5,13 %, SUESS MicroTec +4,52 % Flop-Werte: HENSOLDT -3,02 %, RENK Group -2,45 %, Porsche AG -1,87 %

Der DAX bewegt sich bei 25.017,57 PKT und steigt um +0,05 %. Top-Werte: Hochtief +2,44 %, Siemens +2,20 %, Siemens Energy +1,78 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,95 %, Deutsche Telekom -1,43 %, Volkswagen (VW) Vz -1,20 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.783,06 PKT und gewinnt bisher +0,70 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +9,68 %, Elmos Semiconductor +5,13 %, SUESS MicroTec +4,52 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,02 %, ATOSS Software -2,04 %, Deutsche Telekom -1,43 %

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Der E-Stoxx 50 steht bei 6.248,64 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.

Top-Werte: Wolters Kluwer +4,69 %, Siemens +2,20 %, Siemens Energy +1,78 %

Flop-Werte: Rheinmetall -2,95 %, Deutsche Telekom -1,43 %, Vinci -1,28 %

Der ATX steht aktuell (09:59:28) bei 6.454,27 PKT und steigt um +1,08 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,01 %, Erste Group Bank +1,71 %, BAWAG Group +1,22 %

Flop-Werte: voestalpine -1,86 %, DO & CO -1,43 %, Wienerberger -1,21 %

Der SMI steht bei 14.203,34 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: ABB +2,50 %, Logitech International +1,62 %, UBS Group +1,04 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,57 %, Sika -1,26 %, Swiss Re -1,02 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:58:20) bei 8.286,49 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +1,85 %, Societe Generale +1,82 %, Schneider Electric +1,04 %

Flop-Werte: Capgemini -2,80 %, Thales -2,61 %, Pernod Ricard -1,52 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.169,85 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.

Top-Werte: ABB +2,50 %, SKF (B) +2,09 %, SSAB Registered (A) +1,69 %

Flop-Werte: AstraZeneca -8,24 %, Tele2 (B) -1,11 %, Telia Company -0,56 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.240,00 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +3,08 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,02 %, Viohalco +2,69 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,93 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,75 %, Piraeus Port Authority -0,84 %