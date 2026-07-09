INDUS Holding AG: Earnings Call für Investoren am 12.08.2026

Die NuWays AG veranstaltet einenmitINDUS Holding AG12.08.2026 14:00 UhrJohannes Schmidt, Dr. und Rudolf Weichert,Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-12-indus-holding-ag-ku4sf+++Über INDUS Holding AG:

Die INDUS Holding AG ist ein führender Spezialist für den Erwerb und die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im deutschsprachigen Raum. Das Portfolio umfasst derzeit über 40 Unternehmen mit Sitz in Deutschland, den USA, der Schweiz und den nordischen Ländern. Das Unternehmen konzentriert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an meist inhabergeführten "Hidden Champions" mit führenden Nischenmarktpositionen, die den drei Segmenten Engineering, Materials Solutions und Infrastructure zugeordnet sind. Im Gegensatz zu klassischen Private-Equity-Gesellschaften verfolgt INDUS keine Exit-Strategie und behält nach einer Akquisition das bestehende Management der Unternehmen bei. INDUS wird daher häufig als Partner des deutschen Mittelstands wahrgenommen. Dies spiegelt sich auch in der Portfoliostruktur wider: Rund 75 % der Beteiligungsunternehmen sind seit mehr als 10 Jahren bei INDUS.