INDUS Holding AG: Earnings Call für Investoren am 12.08.2026
NuWays veranstaltet am 12.08.2026 um 14:00 Uhr einen Earnings Call mit Johannes Schmidt, Dr. und Rudolf Weichert, von INDUS Holding AG. Die Teilnahme ist kostenlos.
Unternehmen: INDUS Holding AG
Datum: 12.08.2026 14:00 Uhr
Speaker: Johannes Schmidt, Dr. und Rudolf Weichert,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-12-indus-holding-ag-ku4sf
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Über INDUS Holding AG:
Die INDUS Holding AG ist ein führender Spezialist für den Erwerb und die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im deutschsprachigen Raum. Das Portfolio umfasst derzeit über 40 Unternehmen mit Sitz in Deutschland, den USA, der Schweiz und den nordischen Ländern. Das Unternehmen konzentriert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an meist inhabergeführten "Hidden Champions" mit führenden Nischenmarktpositionen, die den drei Segmenten Engineering, Materials Solutions und Infrastructure zugeordnet sind. Im Gegensatz zu klassischen Private-Equity-Gesellschaften verfolgt INDUS keine Exit-Strategie und behält nach einer Akquisition das bestehende Management der Unternehmen bei. INDUS wird daher häufig als Partner des deutschen Mittelstands wahrgenommen. Dies spiegelt sich auch in der Portfoliostruktur wider: Rund 75 % der Beteiligungsunternehmen sind seit mehr als 10 Jahren bei INDUS.>