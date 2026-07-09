Volkswagen: Vier Werke könnten in Deutschland dicht machen

Mobilität ist im Wandel: Und diesen Wandel spürt man schmerzhaft in Wolfsburg. Es handelt sich um den Höhepunkt einer Entwicklung, die sich bereits über Jahre hinweg vollzogen hat. Die chinesischen Hersteller beispielsweise gewinnen auf ihrem eigenen Markt immer mehr Anteile. Das bisherige Geschäftsmodell von VW, in Europa zu entwickeln und zu produzieren und weltweit zu verkaufen, funktioniert daher nicht mehr, wie Blume sagt. Die Hauptprobleme: sinkende Erträge, hoher Kostendruck und die Transformation zur Elektromobilität.

Jeder Stein soll umgedreht werden. Das hört sich nicht gut an. Volkswagen CEO Oliver Blume hatte dies bereits zu Beginn des Jahres im Hinblick auf das Sparpotenzial und Geschäftsmodell des großen deutschen Autobauers gesagt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das drückt sich auch in diesen Zahlen aus: Bis 2030 will Volkswagen konzernweit 50.000 Stellen in Deutschland abbauen. 35.000 Jobs sollen bei der Kernmarke wegfallen, der Rest bei Töchtern wie Audi und Porsche.

Mehr als 37.000 Beschäftigte haben bereits entsprechende Vereinbarungen unterschrieben. Laut Manager Magazin könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen.

Nach bisher vom Unternehmen unbestätigten Medienberichten könnte VW dafür sogar vier Standorte in Deutschland schließen.

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Erwähnt werden die Standorte Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm. Das Unternehmen nennt dies "umfassende Transformation." Der Aufsichtsrat von Volkswagen berät heute über den neuen Sparkurs.

Entsprechend der Unternehmensprognosen entwickelte sich auch die Aktie von Volkswagen. Die Anteile verloren auf Jahressicht rund 20 Prozent an Wert. Die Papiere sind derzeit überaus günstig bewertet. Liegt das historische Kursgewinnverhältnis (KGV) zwischen 7 und 9, so lässt sich das Forward KGV mit 4 bemessen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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