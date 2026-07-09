Hugo Boss empfiehlt Übernahmeangebot der Fraser Group nicht anzunehmen

Die Briten versuchen seit Mitte Juni, im Zuge eines freiwilligen öffentlichen Angebots das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Frasers ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt. An Hugo Boss ist die Gruppe früheren Angaben zufolge mit gut 26 Prozent direkt beteiligt./mis/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 37,84 auf Tradegate (09. Juli 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +0,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,66 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -12,84 %/+5,65 % bedeutet.