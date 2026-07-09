Trump plant laut Axios wochenlange Angriffe auf den Iran - und der Preis für Diesel schießt stark in die Höhe nach dem Export-Verbot Russlands! Die USA griffen heute Nacht auch im Inneren des Iran an zerstören dabei auch Brücken - der Iran wiederum greift Militärbasen in Kuwait und Bahrain an. Damit ist der "Waffenstillstand" zwischen den USA und dem Iran nur noch eine Farce. Dennoch wurde der Ölpreis heute vormittag ins Minus gedrückt - das ist wieder einmal ein "Markt-Wunder". Zumal der Preis für Diesel durch die Decke schießt - damit wird der Unterschied zwischen dem Ölpreis und raffinierten Produkten wie Diesel immer größer. Die Straße von Hormus ist nun faktisch wieder dicht..

InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools: 60%-Rabatt + 15% Fugi-Code (Werbung)

https://www.investing-referral.com/fugi/

Das Video "Iran: Trump plant wochenlange Angriffe - Achtung auf Diesel!" sehen Sie hier..