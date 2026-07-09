Porsche stürzt tiefer ab als gedacht – jetzt wird es brenzlig

Die Auslieferungen brachen im ersten Halbjahr um 16 Prozent ein. Von Januar bis Juni verkaufte Porsche nur noch 122.306 Fahrzeuge. Das sei der niedrigste Wert seit 2020, berichtet Bloomberg. Besonders bitter: In allen Regionen gingen die Auslieferungen zurück.

Lange galt Porsche als die Gewinnmaschine im Volkswagen-Konzern. Doch nun bekommt auch der Sportwagenbauer die Krise der deutschen Autoindustrie mit voller Wucht zu spüren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der größte Schock kommt aus China. Dort sackten die Verkäufe um 32 Prozent ab. Auch in Nordamerika, dem größten Markt des Unternehmens, lief es schlecht. Dort gingen die Auslieferungen um 13 Prozent zurück.

Porsche nennt mehrere Gründe für den Rückgang. Dazu gehören das Produktionsende des 718-Modells mit Verbrennungsmotor, die hohe Nachfrage nach dem vollelektrischen Macan im Vorjahr sowie das Auslaufen von US-Steuervorteilen für Elektro- und Hybridfahrzeuge.

An der Börse kam die Nachricht nicht gut an. Die Porsche-Aktie verlor in Frankfurt zeitweise fast zwei Prozent.

Die Lage für Vorstandschef Michael Leiters wird damit nicht einfacher. Seit Januar steht er an der Spitze von Porsche und soll die Profitabilität des Unternehmens wieder steigern. Das Problem: Die Grenzen der Elektrostrategie wurden im vergangenen Jahr schonungslos offengelegt. Zudem belasten die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Importzölle den Konzern zusätzlich. Porsche besitzt kein eigenes Werk in den USA.

Leiters hat den Umbau bereits begonnen. Im April stimmte Porsche dem Verkauf seiner Beteiligung an dem Unternehmen zu, das die Marke Bugatti hält. Weitere Verkäufe sind möglich. Gleichzeitig bereitet sich Porsche auf eine Phase geringerer Produktion vor. Bis 2029 sollen rund 3.900 Stellen wegfallen.

Die Schwäche von Porsche ist kein Einzelfall. So meldete Mercedes-Benz für das zweite Quartal acht Prozent weniger Auslieferungen. In China brachen die Verkäufe sogar um 30 Prozent ein. Zuletzt warnte sogar BMW vor einer operativen Marge von nur noch einem Prozent.

Damit wächst auch der Druck auf Volkswagen-Chef Oliver Blume. Porsche war lange einer der wichtigsten Gewinnbringer im Konzern. Wenn selbst diese Säule wackelt, steht mehr auf dem Spiel als nur ein schwaches Halbjahr.

Im Herbst will Porsche weitere Details zur Strategie 2035 vorstellen. Für Anleger wird dann entscheidend sein, ob Leister nur Kosten kürzt – oder Porsche tatsächlich wieder auf Wachstumskurs bringt.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!