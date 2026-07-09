🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Luxus-Krise

    1765 Aufrufe 1765 0 Kommentare 0 Kommentare

    Porsche stürzt tiefer ab als gedacht – jetzt wird es brenzlig

    Porsche verkauft so wenige Autos wie seit 2020 nicht mehr. China bricht weg, Nordamerika schwächelt – und der neue Chef muss jetzt liefern. Die Aktie gibt nach.

    Luxus-Krise - Porsche stürzt tiefer ab als gedacht – jetzt wird es brenzlig
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield Photography

    Lange galt Porsche als die Gewinnmaschine im Volkswagen-Konzern. Doch nun bekommt auch der Sportwagenbauer die Krise der deutschen Autoindustrie mit voller Wucht zu spüren.

    Die Auslieferungen brachen im ersten Halbjahr um 16 Prozent ein. Von Januar bis Juni verkaufte Porsche nur noch 122.306 Fahrzeuge. Das sei der niedrigste Wert seit 2020, berichtet Bloomberg. Besonders bitter: In allen Regionen gingen die Auslieferungen zurück.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    41,56€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,40€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der größte Schock kommt aus China. Dort sackten die Verkäufe um 32 Prozent ab. Auch in Nordamerika, dem größten Markt des Unternehmens, lief es schlecht. Dort gingen die Auslieferungen um 13 Prozent zurück.

    Porsche nennt mehrere Gründe für den Rückgang. Dazu gehören das Produktionsende des 718-Modells mit Verbrennungsmotor, die hohe Nachfrage nach dem vollelektrischen Macan im Vorjahr sowie das Auslaufen von US-Steuervorteilen für Elektro- und Hybridfahrzeuge.

    An der Börse kam die Nachricht nicht gut an. Die Porsche-Aktie verlor in Frankfurt zeitweise fast zwei Prozent. 

    Die Lage für Vorstandschef Michael Leiters wird damit nicht einfacher. Seit Januar steht er an der Spitze von Porsche und soll die Profitabilität des Unternehmens wieder steigern. Das Problem: Die Grenzen der Elektrostrategie wurden im vergangenen Jahr schonungslos offengelegt. Zudem belasten die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Importzölle den Konzern zusätzlich. Porsche besitzt kein eigenes Werk in den USA.

    Leiters hat den Umbau bereits begonnen. Im April stimmte Porsche dem Verkauf seiner Beteiligung an dem Unternehmen zu, das die Marke Bugatti hält. Weitere Verkäufe sind möglich. Gleichzeitig bereitet sich Porsche auf eine Phase geringerer Produktion vor. Bis 2029 sollen rund 3.900 Stellen wegfallen.

    Die Schwäche von Porsche ist kein Einzelfall. So meldete Mercedes-Benz für das zweite Quartal acht Prozent weniger Auslieferungen. In China brachen die Verkäufe sogar um 30 Prozent ein. Zuletzt warnte sogar BMW vor einer operativen Marge von nur noch einem Prozent.

    Damit wächst auch der Druck auf Volkswagen-Chef Oliver Blume. Porsche war lange einer der wichtigsten Gewinnbringer im Konzern. Wenn selbst diese Säule wackelt, steht mehr auf dem Spiel als nur ein schwaches Halbjahr.

    Im Herbst will Porsche weitere Details zur Strategie 2035 vorstellen. Für Anleger wird dann entscheidend sein, ob Leister nur Kosten kürzt – oder Porsche tatsächlich wieder auf Wachstumskurs bringt.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Luxus-Krise Porsche stürzt tiefer ab als gedacht – jetzt wird es brenzlig Porsche verkauft so wenige Autos wie seit 2020 nicht mehr. China bricht weg, Nordamerika schwächelt – und der neue Chef muss jetzt liefern. Die Aktie gibt nach.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     