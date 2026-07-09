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    Rockstone News - Mehr als nur eine Finanzierung

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    Homerun Resources baut im Hintergrund eine institutionelle Kapitalmarktplattform auf: Lind. Benchmark. StoneX

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    Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

     

    Auf den ersten Blick wirkt die heutige Pressemitteilung von Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) wie eine weitere Finanzierungsnews, wie sie bei Junior-Rohstoffunternehmen häufig vorkommt. Wer genauer hinsieht, erkennt jedoch ein deutlich größeres Bild.

     

    Während viele Investoren verständlicherweise zunächst auf die anfängliche Investition von 2 Mio. CAD blicken dürften, eröffnet die tatsächliche Vereinbarung Zugang zu insgesamt bis zu 15 Mio. CAD: Über eine erste Tranche von 2 Mio. CAD sowie bis zu 13 Mio. CAD an zusätzlichem Folgekapital, jeweils vorbehaltlich gegenseitiger Zustimmung und der erforderlichen Genehmigungen.

     

    Noch wichtiger ist jedoch, dass Homerun gleichzeitig strategische Beziehungen mit The Lind Partners, Benchmark und StoneX bekanntgab – 3 international anerkannte Finanzorganisationen, die jeweils eine eigene Rolle innerhalb einer offenbar deutlich breiter angelegten institutionellen Finanzierungsstrategie übernehmen.

     

    In einem größeren Zusammenhang betrachtet scheint Homerun derzeit die finanzielle Infrastruktur aufzubauen, die erforderlich ist, um die Transformation von einem Silica-Ressourcenentwickler zu einem vertikal integrierten Industrie-, Material- und Energietechnologieunternehmen zu unterstützen und damit die Voraussetzungen für die Umsetzung seiner langfristigen Industriestrategie zu schaffen…

     

    LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

    https://www.rockstone-news.de/mehr-als-finanzierung-homerun-resources- ...

     

    Unternehmensdetails

    Homerun Resources Inc.

    #2110 – 650 West Georgia Street

    Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

    Telefon: +1 844 727 5631

    Email: info@homerunresources.com

    www.homerunresources.com

     

    ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

    Aktien im Markt: 77.333.285

     

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    Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

    Aktueller Kurs: 0,61 CAD (08.07.2026)

    Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD

     

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    Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

    Aktueller Kurs: 0,374 EUR (08.07.2026)

    Marktkapitalisierung: 29 Mio. EUR

     

    Stephan Bogner

     

    Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

     

    Kontakt

    Rockstone News & Research

    Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

    Müligässli 1, 8598 Bottighofen

    Schweiz

    Telefon: +41-71-5896911

    Email: info@rockstone-news.de

     

    Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen beruhen und keine Garantie für tatsächliche Ergebnisse darstellen. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich von den Prognosen abweichen. Es bestehen zahlreiche Risiken und Unsicherheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Rechtlicher Hinweis & Offenlegung von Interessenkonflikten: Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Rockstone und der Autor sind keine zugelassenen Finanzberater. Anlageentscheidungen sollten stets in Absprache mit einem qualifizierten Berater getroffen werden. Der Autor wird von Homerun Resources Inc. vergütet und hält Aktien des Unternehmens; hierin besteht ein wesentlicher Interessenkonflikt. Rockstone erbringt Marketingdienstleistungen gegen Vergütung. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Sämtliche Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, wurden jedoch nicht unabhängig überprüft. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen wird weder eine Zusicherung noch eine Gewähr übernommen.

     



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