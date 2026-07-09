Das hochleistungsfähige ATM-Backup-System von FREQUENTIS optimiert den Flugverkehr in ganz Dänemark

Die dänische Flugsicherung Naviair hat ihr Backup-System für das Flugverkehrsmanagement (Air Traffic Management = ATM), das auf der ATM-Automatisierungslösung PRISMA ( https://www.frequentis.com/en/air-traffic-management/automation/prisma ) von Frequentis basiert, erfolgreich implementiert und in den Live-Betrieb genommen.

Wien (IRW-Press/09.07.2026) - * Das ATM-Automatisierungssystem ist nun in Betrieb und gewährleistet eine nahtlose Kontrolle des Flugverkehrs im gesamten dänischen Area Control Centre (ACC) sowie an den wichtigsten Flughäfen * Die offene Plattformarchitektur ermöglicht die zukünftige Integration von weiteren Funktionen und sorgt für langfristige Systemausfallsicherheit

Das hochleistungsfähige Backup-System soll im Falle eines Ausfalls des Haupt-ATM-Systems sowie während planmäßiger Wartungsarbeiten und AIRAC-Aktualisierungen (Aeronautical Information Regulation and Control) eine nahtlose Kontinuität der Flugsicherungsdienste gewährleisten. Das Projekt bietet eine zuverlässige und voll funktionsfähige Ausweichumgebung für das Bereichskontrollzentrum sowie die Anflug- und Tower-Einheiten von Naviair an den Flughäfen Kopenhagen, Billund und Roskilde.

"Unser neues Backup-System erfüllt die höchsten betrieblichen und technischen Standards", sagt Morten Fruensgaard, Chief Operating Officer bei Naviair. "PRISMA gibt uns die Gewissheit, dass wir jederzeit ausfallsichere, sicherheitskritische Dienste aufrechterhalten können, und wir schätzen die enge Zusammenarbeit mit Frequentis während des gesamten Projekts."

Das System basiert auf der offenen ATM-Plattform von Frequentis, dem MosaiX-Framework, und bietet hohe Sicherheitsstandards sowie zentrale Verwaltungsdienste. Es umfasst ein Test- und Validierungssystem und eine spezielle Schulungsumgebung im ACC Kopenhagen sowie Fernkontrollarbeitsplätze in Billund und Roskilde.

"Der Übergang zum Live-Betrieb ist ein wichtiger Meilenstein für beide Teams", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer bei Frequentis Comsoft. "Dieses Projekt zeigt, wie ein modernes und flexibles Backup-System mit hoher Kapazität nachhaltigen Mehrwert schaffen kann. Wir sind stolz darauf, Naviair bei der Stärkung der Stabilität seiner ATM-Infrastruktur zu unterstützen, und freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit."

Das Projekt wurde nach einem agilen Umsetzungsansatz durchgeführt und umfasste drei Validierungsphasen zwischen 2022 und 2024; es wurde im Mai 2025 mit der Abnahme vor Ort abgeschlossen. Das System befindet sich nun vollständig im operativen Einsatz und versetzt Naviair in die Lage, den Flugsicherungsbetrieb unter allen Umständen ohne Unterbrechung aufrechtzuerhalten.

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