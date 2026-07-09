Deutz macht den größten Deal seiner Geschichte – und die Aktie wacht auf!

FFG produziert, wartet und modernisiert Schützenpanzer, Mannschaftstransporter und andere militärische Land- und Sonderfahrzeuge. Zu den Kunden zählt unter anderem die Bundeswehr. 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 760 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 1.100 Mitarbeiter. Gemeinsam mit dem finnischen Rüstungskonzern Patria ist FFG zudem an einem Auftrag beteiligt, Deutschland mit bis zu 876 sechsrädrigen gepanzerten Fahrzeugen zu beliefern.

Deutz vollzieht den nächsten großen Schritt in Richtung Verteidigungsgeschäft. Der Kölner Motorenbauer hat eine Vereinbarung zur Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH geschlossen. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro. Damit peilt Deutz den größten Zukauf seiner gut 160-jährigen Firmengeschichte an und rückt deutlich näher an den militärischen Fahrzeugbau heran. Die Aktie reagierte im frühen Handel auf Tradegate bereits mit einem Plus von mehr als 7 Prozent auf 9,40 Euro und war zeitweise der mit Abstand aktivste MDAX-Wert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Deal soll teils in bar und teils mit neuen Deutz-Aktien bezahlt werden. Rund 1 Milliarde Euro sollen fremdfinanziert werden, etwa 0,6 Milliarden Euro entfallen auf eine Eigenkapitalkomponente. Die bisherigen Eigentümerfamilien von FFG sollen dadurch künftig 29,9 Prozent an Deutz halten. Der Abschluss wird für Ende 2026 oder das erste Quartal 2027 erwartet, sofern Aktionäre und Behörden zustimmen.

Für Deutz ist die Übernahme mehr als ein einzelner Zukauf. Der Konzern baut seit Monaten seine Verteidigungsaktivitäten aus, unter anderem mit Beteiligungen an ARX Robotics und Tytan Technologies sowie der Übernahme des Drohnenantriebsspezialisten Sobek. Diese Woche kündigten Deutz und ARX zudem an, in Ulm die Serienproduktion für ein unbemanntes System aufzunehmen. Aus dem traditionsreichen Motorenhersteller, dessen Wurzeln bis 1864 zurückreichen, soll zunehmend ein Industriekonzern mit Verteidigungsfähigkeiten werden.

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Strategisch beschleunigt der FFG-Kauf die Wachstumspläne deutlich. Deutz erwartet, seine Ziele für 2030 – 4 Milliarden Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 10 Prozent – durch die Übernahme früher zu erreichen. Im vergangenen Jahr kam der Konzern auf rund 2 Milliarden Euro Umsatz, für 2026 hatte Deutz zuletzt 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro angepeilt. Konzernchef Sebastian Schulte beschreibt den Anspruch klar: "Zusammen mit FFG wird Deutz zu einem führenden nationalen Systemanbieter für militärische Fahrzeuge, Antriebe und Energielösungen." Für Anleger wird Deutz damit immer stärker zur Wette auf Europas Aufrüstung.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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