Michael Burry kauft abgestürzte Sportwetten-Aktien

Der Kern seiner Wette ist nicht nur die operative Entwicklung der beiden Anbieter, sondern vor allem die Regulierung der neuen Prognosemärkte. Plattformen wie Kalshi oder Polymarket ermöglichen Wetten beziehungsweise ereignisbasierte Kontrakte auf reale Ereignisse und haben den klassischen Sportwettenanbietern zuletzt Druck gemacht. Zugleich bewegen sie sich in einem umstrittenen regulatorischen Bereich. In den USA streitet die Commodity Futures Trading Commission mit mehreren Bundesstaaten darüber, wer diese Märkte beaufsichtigen darf. Für Burry liegt genau darin die Chance für die etablierten Anbieter.

Michael Burry setzt nach dem Einbruch der Sportwetten-Aktien auf ein Comeback von DraftKings und Flutter Entertainment. Der durch "The Big Short" bekannte Investor erklärte, er habe eine volle Position aufgebaut, die zu rund 60 Prozent aus Flutter und zu rund 40 Prozent aus DraftKings bestehe. Flutter habe er nach eigenen Angaben zu etwa 107 US-Dollar je Aktie gekauft, DraftKings im unteren Bereich von 26 US-Dollar. Beide Positionen könne er später jeweils zu eigenständigen Vollpositionen ausbauen.

"Ich glaube, dass das politische Klima dies nicht dulden wird", schrieb Burry in einem Substack-Beitrag. "Prognosemärkte existieren in einer Gesetzeslücke neben einer stark regulierten und besteuerten Branche. Mit der Zeit werden Prognosemärkte in die Regulierung und Besteuerung einbezogen werden."

Die Aktien von DraftKings und Flutter standen zuvor massiv unter Druck. DraftKings notierte zeitweise rund 45 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch, Flutter hatte von seinem Hoch noch deutlicher verloren. Burry sieht darin offenbar eine Übertreibung. "DraftKings befindet sich als operatives Unternehmen in einer Wende, und der Wert liegt in dem Wandel, den ich in naher Zukunft erwarte", schrieb er. Zu Flutter erklärte er: "Flutter hat in der Vergangenheit unter einer Fehlallokation von Kapital gelitten, ist aber ein fundamental sehr gutes operatives Unternehmen mit einer beeindruckenden Größe."

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Nach Bekanntwerden der Positionen reagierten beide Aktien positiv. DraftKings und Flutter legten am Mittwoch zu und setzten ihre jüngste Erholung fort. Zusätzlich könnten beide Unternehmen davon profitieren, dass sie selbst Angebote im Bereich Prognosemärkte prüfen. Damit würden sie sich nicht nur gegen neue Wettbewerber verteidigen, sondern könnten auch von einer möglichen Regulierung dieser Märkte profitieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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