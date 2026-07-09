Gold und Silber aktuell - Steigende Zinsen und US-Dollar bremsen die Edelmetalle

Trotz geopolitischer Zuspitzung im Nahen Osten verliert Gold vorerst seinen Glanz als sicherer Hafen. Anstatt von den neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran zu profitieren, bleiben die Edelmetalle in den Würgegriff makroökonomischer Faktoren: Ein rasanter Ölpreisanstieg, kletternde US-Renditen und ein erstarkender Dollar dominieren das Marktgeschehen und drücken Spot-Gold auf rund 4.074 US-Dollar je Unze, während Silber auf etwa 58,12 US-Dollar abrutscht. (Zur Zeit der Erstellung des Artikels)

Noch nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht für Juni, der die Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik kurzzeitig befeuerte, sah das Umfeld für Edelmetalle konstruktiv aus. Dieser positive Effekt verblasste jedoch schnell mit der Veröffentlichung der jüngsten Fed-Protokolle, die den anhaltenden Fokus der US-Notenbank auf eine hartnäckige Inflation unterstreichen. Gleichzeitig sorgt die militärische Eskalation an der Straße von Hormus für massive Marktdynamik.

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Goldpreis und Silberpreis aktuell: Steigende Zinsen und US-Dollar bremsen die Edelmetalle

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