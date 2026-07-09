BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2400 auf 2550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem volatilen ersten Quartal hätten sich die Aktien des europäischen Bier- und Spirituosensektors im zweiten Jahresviertel gut erholt und besser abgeschnitten als der Bereich Basiskonsumgüter, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel für die Papiere des Schnapsbrenners reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 17,50EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,5

Kursziel alt: 24

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar