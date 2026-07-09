Cathie Wood opfert Alibaba – und legt bei SpaceX wieder nach

Allein im Flaggschiff-Fonds ARK Innovation hält Wood inzwischen 1,78 Millionen SpaceX-Aktien im Wert von fast 266 Millionen US-Dollar. SpaceX ist dort die siebtgrößte Position und macht rund 4 Prozent des Portfolios aus. Um den jüngsten Kauf zu finanzieren, trennte sich ARK von rund 570.000 Alibaba-Aktien. Damit setzt Wood ein klares Signal: Trotz des Rückschlags der SpaceX-Aktie steht für sie die langfristige Wachstumsstory offenbar über der China-Wette.

Cathie Wood nutzt den Kursrutsch bei SpaceX für den nächsten Nachkauf und verschärft damit ihre Wette auf Elon Musks Raumfahrtkonzern. ARK Invest kaufte zuletzt SpaceX-Aktien im Wert von rund 7 Millionen US-Dollar und griff damit bereits zum dritten Mal seit dem Börsengang bei schwächeren Kursen zu. Schon am IPO-Tag gehörte ARK zu den großen Käufern und soll über mehrere ETFs rund 3,3 Millionen Aktien im Wert von etwa 500 Millionen US-Dollar erworben haben. Später kamen weitere Käufe über rund 32 Millionen US-Dollar hinzu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die SpaceX-Aktie notierte zuletzt bei rund 149 US-Dollar und lag damit 13 Prozent unter dem Niveau von vor fünf Handelstagen. Seit dem Rekordhoch von 211 US-Dollar im vergangenen Monat summiert sich das Minus auf 29 Prozent. Genau diesen Rücksetzer kauft Wood. Ihre langfristige These bleibt extrem bullish: ARK hält bis 2030 im besten Fall eine Bewertung von 3,1 Billionen US-Dollar für möglich. Derzeit liegt der Börsenwert bei etwa 1,9 Billionen US-Dollar.

Der Optimismus stützt sich auf die Annahme, dass SpaceX die Kosten für Transporte ins All massiv weiter senken und damit neue Märkte öffnen kann, darunter KI-Rechenzentren im Orbit. Wood sagte dazu im Mai: "Wir glauben, dass diese technologische Revolution die industrielle Revolution bei weitem in den Schatten stellen wird. Daher denke ich, dass wir die Datenzentren in der Umlaufbahn brauchen werden."

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Doch genau an dieser Vision entzündet sich der härteste Widerstand. Jeremy Grantham, Mitgründer von GMO und bekannter Marktskeptiker, nennt SpaceX den "verrücktesten Börsengang der Menschheitsgeschichte". In 50 Jahren, glaubt er, würden Investoren ganze Absätze aus dem Prospekt zitieren – und darüber lachen. Zwar sehen mehrere Wall-Street-Häuser trotz des Kursrückschlags weiter steigende Kurse. Doch der Konflikt ist jetzt brutal klar: Wood kauft den Rückschlag als Jahrhundertchance, Grantham sieht darin ein historisches Warnsignal.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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