Alnylam Pharmaceuticals Aktie mit Kurssprung +12,61 % - 09.07.2026

Mit einer Performance von +12,61 % konnte die Alnylam Pharmaceuticals Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alnylam Pharmaceuticals Aktie. Nach einem Plus von +0,46 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 318,80€, mit einem Plus von +12,61 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Alnylam Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen, das auf RNAi-Therapien zur Gen-Silencing-Behandlung seltener Erkrankungen fokussiert ist. Hauptprodukte: Onpattro, Givlaari, Oxlumo, Amvuttra. Starke Position im Nischenmarkt für seltene genetische Lebererkrankungen. Wichtige Konkurrenten: Ionis, Moderna, Sarepta. USP: führende RNAi-Plattform, breite Pipeline, starke Partnerschaften (u.a. mit Sanofi, Regeneron).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Alnylam Pharmaceuticals Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +13,72 %.

Allein seit letzter Woche ist die Alnylam Pharmaceuticals Aktie damit um +20,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,93 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Alnylam Pharmaceuticals auf -16,35 %.

Während Alnylam Pharmaceuticals heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,80 %.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,35 % 1 Monat +25,93 % 3 Monate +13,72 % 1 Jahr +4,39 %

Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

Stand: 09.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 134 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,19 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,68 %.

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Ob die Alnylam Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.