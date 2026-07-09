GÖPPINGEN, Deutschland, 9. Juli 2026 /PRNewswire/ -- TeamViewer ist im IDC MarketScape: Worldwide Digital Employee Experience 2026 Vendor Assessment (Doc #US53014625, Juni 2026) als Leader eingestuft worden. Die Platzierung ist TeamViewers zweite Einstufung als DEX-Leader durch ein führendes Analystenhaus innerhalb eines Monats. Sie erfolgt vor dem Hintergrund neuer Enterprise-Abschlüsse und des Ausbaus bestehender großer Verträge für TeamViewer ONE, der integrierten IT-Management-Plattform des Unternehmens.

Zweite Auszeichnung als führender DEX-Anbieter innerhalb eines Monats; neue und erweiterte Enterprise-Verträge für TeamViewer ONE

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der IDC MarketScape bewertet Anbieter sowohl anhand des aktuellen Leistungsumfangs als auch ihrer strategischen Ausrichtung für eine produktive, nahtlose Digital Employee Experience. TeamViewer sieht in der Platzierung in der Kategorie „Leaders" eine Bestätigung der Stärke seines integrierten Plattformansatzes und seiner fortlaufenden Investitionen in KI und IT-Automatisierung.

Im Zentrum der Strategie steht die Plattform TeamViewer ONE, die Remote Connectivity, DEX und Autonomous Endpoint Management (AEM) zusammenführt. Durch die Kombination proprietärer Daten, Echtzeit-Telemetrie und agentischer KI schließt die Plattform die Lücke zwischen der Erkennung und der Behebung von IT-Problemen. TeamViewer ONE ermöglicht IT-Teams den Übergang von reaktiven zu proaktiven und schließlich autonomen Support-Prozessen.

Die Analystenplatzierungen fallen mit einer anhaltend guten Nachfrage nach TeamViewer ONE zusammen. In den vergangenen Monaten hat TeamViewer Enterprise-Verträge namhafter Kunden hinzugewonnen und ausgebaut. Unter den Kunden sind eine der weltweit größten Fluggesellschaften, ein führendes globales Unternehmen für Luftfahrttechnologie, zwei führende globale Finanzdienstleister, ein großer US-Krankenhausbetreiber sowie eine der größten Institutionen des öffentlichen Sektors in Nordamerika.

Zudem erhielt TeamViewers DEX-Plattform vor Kurzem den FedRAMP-Status „In Process", mit dem U.S. Department of Veterans Affairs als sponsernde Behörde. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Plattform auch den US-Bundesbehörden mit ihren hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen verfügbar zu machen.

In der Bewertung stellte der IDC MarketScape fest: „TeamViewers DEX-Plattform ist auf Autonomous Endpoint Management und umfangreiche Automatisierung ausgerichtet, die darauf abzielt, die Zeitspanne zwischen Erkennung und Behebung in hybriden, dezentralen und Frontline-Umgebungen zu verkürzen." Der Bericht stellte außerdem fest: „Business-Impact-Analysen quantifizieren Ausfallstunden, das Verhältnis von Automatisierungen zu Tickets sowie die Kosteneffekte betrieblicher Veränderungen."

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