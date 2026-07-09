Covestro lifts 2026 EBITDA forecast on upbeat outlook
Strong momentum in 2026: higher sales, rising EBITDA, improved cash flow and returns, and clear climate targets set ahead of the July 31 interim statement.
Foto: Oliver Berg - dpa
- H1 2026 preliminary sales: EUR 6,729 million
- H1 2026 preliminary EBITDA: EUR 669 million
- FY 2026 EBITDA forecast raised to significantly above the previous year level (previously around the previous year level)
- Free operating cash flow (FOCF) and ROCE over WACC expected significantly better than 2025
- Greenhouse gas emissions guidance: CO2 equivalents between 3.9 and 4.5 million tons
- Interim statement for H1 2026 to be published on July 31, 2026
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Covestro is on 31.07.2026.
The price of Covestro at the time of the news was 60,00EUR and was up +0,42 % compared with the previous day.
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