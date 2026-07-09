400-Millionen-Dollar-Deal startet neuen Rohstoff-Accelerator

Kanada macht ernst bei der Sicherung strategisch wichtiger Lieferketten: Mit dem Start des neuen "Canada Critical Minerals Accelerator" (CCMA) fließt massiv staatliches Kapital direkt in die Beschleunigung heimischer Bergbau- und Verarbeitungsprojekte. Den milliardenschweren Auftakt macht eine weitreichende Investitionsvereinbarung mit Teck Resources für den Ausbau der Trail Operations in British Columbia, einem der weltweit größten Komplexe zur Metallverhüttung und -raffinerie.

Ein neuer Finanzierungshebel für den Sektor

Der im Budget 2025 verankerte CCMA unterscheidet sich bewusst von klassischen, oft trägen Förderprogrammen. Das Instrument setzt auf renditeorientierte Investitionen, um privates Kapital zu hebeln und Projekte von der Gewinnung bis zur Verarbeitung zügig in die Produktion zu bringen. Für den Ausbau des historischen Trail-Standorts stellt der Canada Growth Fund im Rahmen dieser Initiative nun eine eigenkapitalähnliche Finanzierung von bis zu 400 Millionen Dollar in Aussicht. Damit flankiert die Regierung ein groß angelegtes Vorhaben von Teck, das potenziell bis zu 850 Millionen Dollar umfasst, um die Verarbeitungskapazitäten der Anlage signifikant zu erweitern.

Fokus auf Germanium, Antimon und Gallium

Im Zentrum des Ausbaus stehen gezielt Rohstoffe, die für moderne Technologien, die Energiewende und die nationale Sicherheit von kritischer Bedeutung sind. Die geplanten Erweiterungen zielen darauf ab, die bestehende Produktionskapazität von Trail für Germanium und Antimon zu verdoppeln und zudem völlig neue Kapazitäten für Gallium zu schaffen. Um sich den Zugriff auf diese Metalle langfristig zu sichern, verhandelt die kanadische Regierung parallel über direkte Abnahmestrukturen für einen Teil der künftigen Produktion.

Ein entscheidender Vorteil für das Gesamtvorhaben liegt in der engen regulatorischen Flankierung. Als offizielles Prioritätsprojekt unter der regionalen Wirtschaftsstrategie von British Columbia profitiert der Ausbau von deutlich gestrafften Genehmigungsverfahren. Vorbehaltlich der finalen Vertragsunterzeichnungen zeigt dieses erste CCMA-Abkommen den Märkten deutlich, wie Kanada künftig strategische Rohstoffpolitik, direkte Finanzierung und staatliche Abnahmegarantien bündelt, um Engpässe in der westlichen Rohstoffversorgung rasant zu schließen.

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