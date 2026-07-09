Covestro-Aktie sprengt Erwartungen: EBITDA-Prognose 2026 deutlich angehoben
Covestro überrascht mit einer kräftigen Prognoseanhebung: Dank höherer Preise steigen Ergebnis und Rendite, während der CO2-Fußabdruck stabil bleiben soll.
Foto: Oliver Berg - dpa
- Covestro erhöht die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich; das EBITDA wird deutlich über dem Vorjahr erwartet.
- Die vorläufigen H1-2026 Kennzahlen: Umsatz 6.729 Mio EUR; EBITDA 669 Mio EUR.
- Die Ergebnisentwicklung resultiert überwiegend aus höheren Preisen; Rohstoffkosten stiegen erst zeitlich verzögert.
- FOCF und ROCE über WACC werden gegenüber 2025 deutlich besser erwartet.
- CO2-Emissionen werden unverändert zwischen 3,9 und 4,5 Mio t erwartet.
- Die Zwischenmitteilung zum ersten Halbjahr 2026 wird am 31. Juli 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Covestro ist am 31.07.2026.
Der Kurs von Covestro lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im Plus.
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