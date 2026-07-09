DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schott Pharma auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma nach vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten des Pharmaindustrie-Zulieferers hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er habe die Aktie zwar kürzlich in Erwartung eines beschleunigten Wachstums hochgestuft, sei jedoch positiv überrascht vom Ausmaß der übertroffenen Erwartungen sowie vom angehobenen Jahresausblick und sehe darin einen wesentlichen Kurstreiber./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,77 % und einem Kurs von 20,20EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 22
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: positiv
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