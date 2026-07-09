SAP Aktie heute im Minus (135,92€) - 09.07.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,62 % verliert die SAP Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 135,92€, mit einem Minus von -1,62 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SAP mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,71 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,69 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -33,75 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,63 % 1 Monat -12,69 % 3 Monate -5,71 % 1 Jahr -47,42 %

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Stand: 09.07.2026, 10:50 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um SAP-Kursentwicklung, Bewertung und die fundamentalen sowie technischen Impulse. Die Debatte dreht sich um die faire Bewertung um ca. 137 €, Cloud-Wachstum, Cloud-Backlog, Margen und Free Cashflow sowie KI-Investitionen. Kurzfristig gibt es Abwärtsziele um 120–130 €, eine mögliche Relief-Rally bis 150–165 € hängt von Q2/H1-Zahlen und Guidance ab.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 167,57 Mrd. € wert.

Die SAP-Aktie steht nach einer Korrektur von rund -54% weiterhin unter Druck und verlor allein am gestrigen Handelstag über -4% an Wert. Damit rückt der Titel erneut in den Fokus der Anleger, denn der Kurs nähert sich einer wichtigen Unterstützungszone. Entscheidend wird nun sein, ob die Käufer den Bereich verteidigen und eine Bodenbildung einleiten können […] The post SAP-Aktie mit -54% – beginnt jetzt die Trendwende? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,95 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,54 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,54 %. ServiceNow verliert -1,51 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,53 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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