HENSOLDT Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 09.07.2026

Die HENSOLDT Aktie ist bisher um -4,80 % auf 74,98€ gefallen. Das sind -3,78 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 74,98€, mit einem Minus von -4,80 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten HENSOLDT Aktionäre einen Verlust von -3,77 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +11,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,01 %. Im Jahr 2026 gab es für HENSOLDT bisher ein Plus von +7,89 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,13 % 1 Monat +2,01 % 3 Monate -3,77 % 1 Jahr -24,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 09.07.2026, 10:51 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die HENSOLDT-Aktie: Kursentwicklung und Bewertung dominieren, der Handel bleibt dünn und abwärts gerichtet (ca. 80k Volumen). Zur Bewertung: KGV um ca. 40 (2026) bzw. forward nahe dem Niveau; Fundamentaldaten werden durch wachsende Auftragseingänge im Verteidigungssektor, u.a. Radar- und U-Boot-Lösungen sowie TMKS-Deals, gestützt. Langfristig gelten Wartungsverträge und NATO-Deals als Treiber, kurzfristig bleibt es volatil.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,61 Mrd. € wert.

Die Hoffnungen auf den NATO-Gipfel haben HENSOLDT um etwa 26 % auf 81,00 EUR steigen lassen, jedoch wurden keine Verträge abgeschlossen und es gab nichts, was unsere Schätzungen beeinflusst. HENSOLDT ist stark im Bereich Sensoren, jedoch nicht der Standardgewinner bei Land- und Marineplattformen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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