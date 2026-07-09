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    BYD, Chery, Leapmotor

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    Chinas Autobauer überrollen Europa: Marktanteil verdoppelt sich in einem Jahr

    Chinesische Autobauer erobern Europas Straßen im Rekordtempo, VW und Renault verlieren spürbar Boden. Goldman Sachs erklärt, warum selbst hohe Zölle die Expansion kaum stoppen können.

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    BYD, Chery, Leapmotor - Chinas Autobauer überrollen Europa: Marktanteil verdoppelt sich in einem Jahr
    Foto: Pradeep Gaur - picture alliance / ZUMAPRESS.com |

    Chinesische Automarken wachsen auf dem europäischen Markt so schnell wie nie zuvor und drängen Europas Volumenhersteller immer stärker in die Defensive. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Investmentbank Goldman Sachs hervor, die die Zulassungszahlen in den fünf größten europäischen Märkten Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien untersucht hat.

    Im Juni wurden in diesen fünf Ländern gut 70.000 Fahrzeuge chinesischer Hersteller neu zugelassen, fast dreimal so viele wie im Vorjahresmonat. Der Marktanteil kletterte binnen eines Jahres um mehr als vier Prozentpunkte auf gut sieben Prozent.

    Betrachtet man den gleitenden Dreimonatstrend, zeigt sich sogar eine Beschleunigung: Die chinesischen Zugewinne fallen von Monat zu Monat größer aus. Rechnet man die in China ansässigen, aber europäisch positionierten Marken wie MG oder Volvo hinzu, liegt der Gesamtanteil chinesischer Hersteller bereits bei rund zwölf Prozent.

    Verlierer sind vor allem die klassischen Massenhersteller. Der Volkswagen-Konzern verzeichnete den größten Rückgang, gefolgt von Renault und den Massenmarken von Stellantis. Die deutschen Premiumhersteller halten sich vergleichsweise wacker, allerdings büßten auch Mercedes-Benz und BMW zuletzt spürbar Boden ein, während Audi leicht zulegen konnte.

    Zugpferd der chinesischen Offensive ist BYD, das seinen Marktanteil binnen Jahresfrist mehr als verdoppelte und mittlerweile die Führungsrolle unter den chinesischen Anbietern übernommen hat. Dahinter folgen die Marken Chery und Leapmotor mit ebenfalls kräftigem Wachstum.

    Die Entwicklung befeuert in Brüssel und einzelnen Hauptstädten protektionistische Tendenzen. Neben bestehenden Zöllen auf batterieelektrische Fahrzeuge aus China prüft die EU-Kommission nun offenbar auch Ausgleichszölle auf chinesische Hybridfahrzeuge. Ungarns Regierung wiederum droht, Batteriefabriken chinesischer Zulieferer wie CATL oder BYD bei Umweltverstößen zu schließen.

    Die Goldman-Analysten glauben dennoch nicht an eine nachhaltige Bremswirkung. Selbst gegen Einfuhrzölle von bis zu 45 Prozent hätten chinesische Hersteller weiter Marktanteile gewonnen, heißt es in dem Bericht, die Maßnahmen dürften nur eine kurzfristige Hürde darstellen.

    Stattdessen setzen die Hersteller zunehmend auf freie Produktionskapazitäten europäischer Werke, etwa durch Kooperationen wie jene zwischen Stellantis und Leapmotor. Prognosen zufolge könnte sich die Produktion chinesischer Marken in Europa bis 2030 mehr als verzehnfachen, mit Ungarn und Spanien als bevorzugten Standorten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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