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    Besonders beachtet!

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    RENK Group Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,51 % - 09.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die RENK Group Aktie bisher Verluste von -4,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Besonders beachtet! - RENK Group Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,51 % - 09.07.2026
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.07.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,51 % verliert die RENK Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,53 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 44,08, mit einem Minus von -4,51 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,03 % hinzunehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,94 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von RENK Group -15,41 % verloren.

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    RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,87 %
    1 Monat -8,94 %
    3 Monate -17,03 %
    1 Jahr -34,56 %
    Stand: 09.07.2026, 10:52 Uhr

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,42 Mrd. € wert.

    RENK Group AG: NATO-Gipfel: Fokus auf Luftverteidigung statt Panzer; HALTEN


    Die jüngsten Entscheidungen im Bereich der Verteidigungsbeschaffung deuten darauf hin, dass die Debatte nicht mehr nur um die Höhe der NATO-Ausgaben geht, sondern zunehmend um deren Zusammensetzung. Der NATO-Gipfel in Ankara und das verzögerte Arminius-Programm Deutschlands weisen beide auf eine stärkere Nachfrage nach Luftverteidigung, Drohnen, Überwachungs- und maritimen Fähigkeiten hin.

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    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -5,75 %
    -4,12 %
    -8,94 %
    -17,03 %
    -34,56 %
    +166,09 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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