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    Das trifft jeden Tank

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    Hormus fast stillgelegt – Verbraucher zahlen womöglich bis ins nächste Jahr

    Vor Tagen wurde noch auf schnelle Normalisierung gesetzt. Jetzt preisen Kalshi-Händler ein, dass die wichtigste Energie-Route 2026 nicht zurückkommt.

    Für Sie zusammengefasst
    Das trifft jeden Tank - Hormus fast stillgelegt – Verbraucher zahlen womöglich bis ins nächste Jahr
    Foto: Altaf Qadri - AP

    Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist nach der erneuten Eskalation zwischen den USA und dem Iran fast zum Erliegen gekommen. Nachdem Präsident Donald Trump den Waffenstillstand mit dem Iran für "beendet" erklärt und die USA weitere Angriffe gegen iranische Ziele geflogen hatten, brach die zuvor begonnene Normalisierung der weltweit wichtigsten Energie-Route wieder zusammen. Am Mittwoch passierten laut Kpler-Daten nur noch rund 14 Rohstofffrachter die Meerenge in beide Richtungen. In den drei Wochen nach dem vorläufigen Abkommen zur Wiederöffnung hatte der tägliche Durchschnitt noch bei 34 Schiffen gelegen, der Höchstwert bei 59.

    Auch an den Prognosemärkten kippt die Stimmung. Auf Kalshi sehen Händler nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 43 Prozent, dass sich der Verkehr bis zum 1. Dezember normalisiert. Für den 1. Januar 2027 liegt die Wahrscheinlichkeit erstmals wieder über 50 Prozent. Noch am 4. Juli hatten Spekulanten eine Normalisierung bis zum 1. Oktober mit mehr als 50 Prozent bewertet. Polymarket zeigt sich etwas optimistischer, sieht aber ebenfalls keine schnelle Entspannung.

    Der Einbruch folgt auf mutmaßliche iranische Angriffe auf Handelsschiffe und neue US-Luftangriffe. An den Ölmärkten zeigte sich die Nervosität sofort. Brent war am Mittwoch zeitweise erstmals seit zwei Wochen wieder über 80 US-Dollar je Barrel gestiegen, nachdem Trump den Waffenstillstand für beendet erklärt und neue Angriffe angeordnet hatte. Am Donnerstag gaben die Preise zwar einen Teil der Gewinne wieder ab, doch das Risiko eines vollständigen Scheiterns der Verhandlungen bleibt deutlich höher.

    Trump selbst hielt die Lage offen. Auf die Frage, ob die USA und der Iran in einen umfassenden militärischen Konflikt zurückfallen könnten, sagte er: "Ich weiß es nicht." Zugleich erklärte er, der Iran wolle "unbedingt" eine Einigung, drohte aber für jeden weiteren Angriff mit massiver Vergeltung.

    Der Verkehr konzentrierte sich zuletzt vor allem auf eine vom Iran genehmigte Route näher am nördlichen Teil der Wasserstraße, während der von den USA unterstützte omanische Korridor weitgehend ruhig blieb. Unter größeren Schiffen wurden nur wenige Bewegungen registriert; zugleich können einzelne Schiffe mit ausgeschalteten Transpondern unterwegs sein. Auch elektronische Störungen erschweren die Lage.

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    Für die Energiemärkte ist das Risiko enorm. Durch die Straße von Hormus läuft ein entscheidender Teil der weltweiten Öl- und LNG-Transporte. LNG-Tanker kamen zuletzt weiter kaum durch die Meerenge, während Rohölpreise nach der Eskalation spürbar anzogen. Analysten von Windward Maritime sehen die Meerenge erneut in einem Zustand des vollen Konflikts. Eine seit Mitte Juni laufende Teilnormalisierung sei praktisch zusammengebrochen.

    Jan Stuart von Piper Sandler schrieb, der Schiffsverkehr sei "plötzlich sehr weit von der Normalität entfernt". Seine Schlussfolgerung fällt deutlich aus: "Da die Meerenge wieder ins Spiel kommt, ist die weltweite Ölversorgung erneut bei weitem nicht ausreichend." Auch Hoffnung auf sinkende Kriegsrisiko-Prämien bei Versicherern sei zunichtegemacht worden. Damit bleibt die Botschaft für Märkte und Verbraucher klar: Selbst ohne vollständige Blockade könnten Unsicherheit, höhere Versicherungskosten und Verzögerungen die Energiepreise weiter anfällig halten – bis weit ins nächste Jahr hinein.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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