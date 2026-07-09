Intel Aktie heute im Plus (99,76€) - 09.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Intel. Sie steigt um +3,32 % auf 99,76€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,76€, mit einem Plus von +3,32 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Intel über einen Zuwachs von +94,40 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -13,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,03 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Intel +204,64 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,20 % 1 Monat -1,03 % 3 Monate +94,40 % 1 Jahr +382,91 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 09.07.2026, 10:54 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 501,29 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,12 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,01 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,46 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,65 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.