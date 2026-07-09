Qualcomm Aktie legt zu - 09.07.2026

Mit einer Performance von +1,46 % konnte die Qualcomm Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Qualcomm Aktie. Nach einem Plus von +1,86 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 165,64€, mit einem Plus von +1,46 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Qualcomm einen Gewinn von +50,40 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um +4,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Qualcomm auf +11,91 %.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,61 % 1 Monat -16,48 % 3 Monate +50,40 % 1 Jahr +19,98 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 09.07.2026, 10:54 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 175,17 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Qualcomm

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,32 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -3,26 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,62 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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