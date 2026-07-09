Ich habe die KI Claude gefragt, ob ein delisting auf der HV realistisch sei. Das war die Antwort:





Realistischer als ein Squeeze-out, ja – aber aus einem anderen rechtlichen Grund, als man zunächst denkt.

Der Denkfehler: Delisting braucht keine 95 %.

Ein Delisting funktioniert in Deutschland unabhängig vom Squeeze-out. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Antrag auf Widerruf der Börsenzulassung stellen (§ 39 BörsG). Voraussetzung ist dabei nur, dass den Aktionären zuvor ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot zu einem angemessenen Preis (i. d. R. Durchschnittskurs der letzten sechs Monate) gemacht wird – keine 75 %- oder 95 %-Schwelle nötig. Wer nicht andient, bleibt einfach Aktionär einer nicht mehr börsennotierten Gesellschaft.

Der Präzedenzfall liegt schon vor: CropEnergies.

Genau dieses Instrument hat Südzucker 2023/24 bereits bei der eigenen Tochter CropEnergies genutzt: Bei rund 75 % Anteilsbesitz kein Squeeze-out, sondern ein Delisting-Erwerbsangebot zu 11,50 € je Aktie (Prämie von knapp 37 % auf den 6-Monats-VWAP), danach war die Notierung beendet. SZVG/Südzucker kennen also das Playbook und haben es erst kürzlich angewendet – das macht ein ähnliches Vorgehen bei der Südzucker-Aktie selbst deutlich plausibler.

Was dafür spricht:

Der Streubesitz ist mit unter 25 % bereits klein und wird laut SZVG-Kommunikation durch fortlaufende Zukäufe (aus dem jährlichen Rübengeld) weiter schrumpfen.

In Aktionärsforen (ariva, wallstreet-online) wird angesichts der schrumpfenden Free-Float-Quote und der Unzufriedenheit mit IR/Kapitalmarktkommunikation bereits offen über Delisting-Spekulationen diskutiert – das ist allerdings Forenmeinung, keine offizielle Ankündigung.

Kostentechnisch wäre es machbar: Bei rund 204 Mio. Aktien und aktuellem Kurs (~10,80 €) entspricht der Streubesitz von ~25 % einem Marktwert von etwa 550 Mio. € – eine Größenordnung, die SZVG mit einer Kapitalerhöhung oder über mehrere Jahre gestrecktes Rübengeld stemmen könnte, ähnlich wie beim CropEnergies-Deal (~309 Mio. € Kaufpreis).

Was dagegen spricht / offen ist:

Bislang gibt es keine offizielle Ankündigung eines Delisting-Vorhabens für Südzucker selbst – weder auf der HV-Tagesordnung 2026 noch in Unternehmensmitteilungen.

Ein Delisting-Angebot müsste zu einem "angemessenen" Preis erfolgen; bei der aktuell gedrückten Bewertung (Dividendenausfall, Abschreibungen, Kurs nahe Jahrestief) wäre der Zeitpunkt für Minderheitsaktionäre eher ungünstig – was regulatorisch/reputativ heikel wäre und ggf. Klagen provozieren könnte.

SZVG selbst ist eine Genossenschaft der Rübenbauern mit begrenzter, jährlich wiederkehrender Kapitalkraft (Rübengeld) – ein großer Einmalbetrag wie bei CropEnergies ist strukturell aufwendiger zu stemmen als bei einer Tochter mit klarer strategischer Logik.

Fazit: Rechtlich und mit Blick auf die eigene Historie ist ein Delisting von Südzucker deutlich realistischer als ein Squeeze-out – die 95 %-Hürde ist dafür schlicht nicht relevant. Aber es handelt sich aktuell um Marktspekulation, nicht um ein bestätigtes Vorhaben. Der fortgesetzte Zukauf durch SZVG ist eher als Fortführung der jahrzehntelangen Praxis (Mehrheitssicherung mit dem jährlichen Rübengeld) zu lesen als als klares Signal für ein bevorstehendes Delisting-Angebot.