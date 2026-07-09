ROUNDUP
Südzucker mit Ergebnissprung - Umsatzprognose leicht erhöht
- Ebitda stieg um rund 40 Prozent auf 135 Mio Euro
- Umsatzprognose um 100 Mio auf 8,1 bis 8,5 Mrd Euro
- Aktie gewann rund 1,5 Prozent, Jahresplus 23 Prozent
MANNHEIM (dpa-AFX) - Südzucker hat sein operatives Ergebnis im ersten Geschäftsquartal deutlich verbessert. Zudem hob der Konzern seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an. Am Markt wurde dies positiv angenommen: Die im SDax notierte Aktie gewann am Donnerstag rund eineinhalb Prozent. Im laufenden Jahr summiert sich das Kursplus des Unternehmens, das im vergangenen Jahr Verluste produziert und die Aktionäre mit einem Dividendenausfall verärgert hatte, auf knapp 23 Prozent.
Die Resultate belegten eine erfolgreiche Wende bei den Ergebnissen, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research. Mit Blick nach vorn könnte dem Unternehmen wohl ein positiveres Marktumfeld zugutekommen, das sich zu einem bedeutenden Ergebnistreiber entwickeln könnte.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um gut 40 Prozent auf 135 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Südzucker begründete dies unter anderem mit niedrigeren Kosten im Zuckergeschäft sowie höheren Preisen für Ethanol. Bereits im Mai hatte der Konzern einen Ergebnissprung in Aussicht gestellt.
Der Umsatz sank hingegen um etwas mehr als vier Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro, wobei die Erlöse im Zucker-Geschäft wegen geringerer Absatzmengen und nochmals niedrigerer Preise deutlich zurückgingen.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechnet Südzucker dennoch mit etwas mehr Umsatz als bislang vorgesehen. Die Spanne für die Erlösprognose wurde um 100 Millionen Euro auf 8,1 Milliarden bis 8,5 Milliarden Euro angehoben. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker 8,4 Milliarden Euro umgesetzt.
Das operative Ergebnis sieht das Unternehmen weiter bei 480 bis 680 Millionen Euro im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Millionen Euro. Die von Bloomberg befragten Experten haben beim Umsatz bisher im Schnitt Erlöse von 8,3 Milliarden Euro sowie einen operativen Gewinn von 605 Millionen Euro auf dem Zettel./nas/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 11,22 auf Tradegate (09. Juli 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +9,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,25 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 10,960 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -0,36 %/+35,87 % bedeutet.
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Ich habe die KI Claude gefragt, ob ein delisting auf der HV realistisch sei. Das war die Antwort:
Realistischer als ein Squeeze-out, ja – aber aus einem anderen rechtlichen Grund, als man zunächst denkt.
Der Denkfehler: Delisting braucht keine 95 %.
Ein Delisting funktioniert in Deutschland unabhängig vom Squeeze-out. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Antrag auf Widerruf der Börsenzulassung stellen (§ 39 BörsG). Voraussetzung ist dabei nur, dass den Aktionären zuvor ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot zu einem angemessenen Preis (i. d. R. Durchschnittskurs der letzten sechs Monate) gemacht wird – keine 75 %- oder 95 %-Schwelle nötig. Wer nicht andient, bleibt einfach Aktionär einer nicht mehr börsennotierten Gesellschaft.
Der Präzedenzfall liegt schon vor: CropEnergies.
Genau dieses Instrument hat Südzucker 2023/24 bereits bei der eigenen Tochter CropEnergies genutzt: Bei rund 75 % Anteilsbesitz kein Squeeze-out, sondern ein Delisting-Erwerbsangebot zu 11,50 € je Aktie (Prämie von knapp 37 % auf den 6-Monats-VWAP), danach war die Notierung beendet. SZVG/Südzucker kennen also das Playbook und haben es erst kürzlich angewendet – das macht ein ähnliches Vorgehen bei der Südzucker-Aktie selbst deutlich plausibler.
Was dafür spricht:
Der Streubesitz ist mit unter 25 % bereits klein und wird laut SZVG-Kommunikation durch fortlaufende Zukäufe (aus dem jährlichen Rübengeld) weiter schrumpfen.
In Aktionärsforen (ariva, wallstreet-online) wird angesichts der schrumpfenden Free-Float-Quote und der Unzufriedenheit mit IR/Kapitalmarktkommunikation bereits offen über Delisting-Spekulationen diskutiert – das ist allerdings Forenmeinung, keine offizielle Ankündigung.
Kostentechnisch wäre es machbar: Bei rund 204 Mio. Aktien und aktuellem Kurs (~10,80 €) entspricht der Streubesitz von ~25 % einem Marktwert von etwa 550 Mio. € – eine Größenordnung, die SZVG mit einer Kapitalerhöhung oder über mehrere Jahre gestrecktes Rübengeld stemmen könnte, ähnlich wie beim CropEnergies-Deal (~309 Mio. € Kaufpreis).
Was dagegen spricht / offen ist:
Bislang gibt es keine offizielle Ankündigung eines Delisting-Vorhabens für Südzucker selbst – weder auf der HV-Tagesordnung 2026 noch in Unternehmensmitteilungen.
Ein Delisting-Angebot müsste zu einem "angemessenen" Preis erfolgen; bei der aktuell gedrückten Bewertung (Dividendenausfall, Abschreibungen, Kurs nahe Jahrestief) wäre der Zeitpunkt für Minderheitsaktionäre eher ungünstig – was regulatorisch/reputativ heikel wäre und ggf. Klagen provozieren könnte.
SZVG selbst ist eine Genossenschaft der Rübenbauern mit begrenzter, jährlich wiederkehrender Kapitalkraft (Rübengeld) – ein großer Einmalbetrag wie bei CropEnergies ist strukturell aufwendiger zu stemmen als bei einer Tochter mit klarer strategischer Logik.
Habe mir mal den Geschäftsbericht angeschaut. Ist ja bald die HV.
Das Eigenkapital sank um mehr als 816 Mio €
Die Finanzanlagen (Beteiligungen) sanken um 442 Mio € (Abschreibungen? Welche? leider keine Erläuterungen)
Das Beteiligungsergebnis sank um 213 Mio €
Finanzabschreibungen 461 Mio €
Jahresverlust 775 Mio €
Das ist ja die Kernaufgabe des aktuellen Vorstandes: weg von der Zuckerlastigkeit. Ich hätte mir ein hin zu einer Art deutschen Nestlé gewünscht (durch Kauf von Süßwarenherstellern), geworden ist es Cropenergies, das SZ noch zyklischer macht.