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    Gerresheimer präsentiert erstmals Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD!

    Gerresheimer schärft sein Nachhaltigkeitsprofil: Der erste freiwillige, auditierte nichtfinanzielle Konzernbericht 2025 zeigt deutliche Fortschritte bei Klima, Sicherheit und Verantwortung.

    Gerresheimer präsentiert erstmals Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD!
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
    • Gerresheimer hat erstmals einen freiwilligen, auditierten nichtfinanziellen Konzernbericht 2025 in Anlehnung an die CSRD veröffentlicht.
    • 2025‑Ergebnisse: Scope‑1 und Scope‑2 CO2e um 31 % gegenüber 2019 reduziert; Anteil erneuerbarer Stromquellen 54 %; LTIR (Unfallhäufigkeit mit Ausfalltagen) um ca. 63 % gesunken.
    • SBTi‑validierte Klimaziele: Reduktion der Scope‑1/2‑Emissionen um 52 % bis 2030; erstmals Ergänzung um Scope‑3‑Ziele.
    • Konkrete Scope‑3‑Vorgaben: Bis Ende 2029 sollen 65 % der Lieferanten (nach Ausgaben) wissenschaftliche Klimaziele setzen; bis 2034 soll die Emissionsintensität in ausgewählten Scope‑3‑Kategorien um 64 % vs. 2023 reduziert werden.
    • Hohe externe Bewertungen: EcoVadis Gold 2025 (78/100, Top 1 % der Branche, Top 4 % aller Unternehmen) sowie CDP Klima‑Rating A‑ und erneut „Leadership“-Status.
    • Unternehmensdaten: Globaler System‑ und Lösungsanbieter für Pharma/Biotech/Kosmetik mit 39 Produktionsstandorten, über 13.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz 2025 (mit Bormioli Pharma) von 2,3 Mrd. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Gerresheimer ist am 15.10.2026.

    Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,39EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,65 % im Plus.
    3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,36EUR das entspricht einem Minus von -0,10 % seit der Veröffentlichung.


    Gerresheimer

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    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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