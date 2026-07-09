Preis für Opec-Öl deutlich gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Korbpreis deutlich gestiegen in Wien
- Korbpreis bei 77,96 US-Dollar je Barrel 159 Liter
- Anstieg um 5,60 US-Dollar gegenüber Vortag
Foto: Christian Bruna - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 77,96 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 5,60 Dollar mehr als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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walker333 schrieb heute 01:20
Richard_Wagner schrieb gestern 21:00
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Soweit wird die physische Gemengenlage für Rohöl immer schlimmer..
1) Russland wird für lange Zeit vom Rohölexport abgeschnitten sei da die Ukraine, neben Raffenrien, auch Exportinfrastruktur
erfolgreich angegriffen wird (Tanker, Ölterminal, Verteilerstation).
2) Der Iran wird die Straße weiterhin als Druckmittel benutzen und sicherlich länger diese sperren da DT wohl wieder
spontan Angriffe angeordnet hatt.
3) Seit der Öffnung der Straße von Hormus nur Schiffe Richtung Ausgang bewegt haben (iranische und freundlich gesinnte
Nationen ausgenommen)
4) Wahrscheinlich die USA die Notreserven der Armee freigeben werden (oder auch nicht).
Ich schätze die Dauer, unter der Voraussetzungen das keine Notvorräte der Armee freigegeben werden, con ca. 40 Tagen bis wirklich
die Lager der Raffenerien leer sind oder knapp werden.
Da die Ukraine zwischenzeitlich Angriffe bis zu 2500 km hinter die Front unternimmt gehe ich davon aus das noch mehr
(oder noch stärker zerstört werden) Energieinfrastruktur in Russland warm stillgelegt wird.
Bis überhaupt Russland wieder als Erzeuger auf den Markt kommt werden wohl Jahre vergehen, zumal sich auch die wirtschaftlichen
Tragfähigkeit in Frage gestellt wird.
Kappaklausi schrieb 07.07.26, 11:08
Öl wird wieder steigen. Siehe Crack Spread von über 60 Dollar. Der Markt ist so krass geshortet wie noch nie. Riecht ja sehr stark nach Manipulation. Alles wurde eingepreist und das GAP wurde geschlossen. Die Big Player haben die Kuh mit Shorts gemolken und nun wird demnächst mit Longs das gleiche gemacht.mitdiskutieren »
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