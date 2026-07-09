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    ANALYSE

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    'Zeit für weniger Zurückhaltung' - UBS hebt Ziele für Stoxx Europe 600

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS setzt Stoxx Europe 600 Ziele 690 und 760 Punkte
    • KI-Boom, stärkere Banken, Rüstung keine Bremse mehr
    • Mehr als 10% Gewinnwachstum und Bewertungsfaktor 16
    ANALYSE - 'Zeit für weniger Zurückhaltung' - UBS hebt Ziele für Stoxx Europe 600
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die Investmentbank UBS hat die Anleger am Donnerstag zu mehr Optimismus für den europäischen Aktienmarkt aufgerufen. "Es ist Zeit für weniger Zurückhaltung", schrieb Stratege Gerry Fowler. Seine Kursziele für den marktbreiten Stoxx Europe 600 mit den 600 größten Unternehmen des Kontinents hob er entsprechend an - für das Jahr 2026 auf 690 Punkte und bis Ende 2027 auf 760 Punkte.

    Am Donnerstagvormittag notiert der Index bei 639 Punkten und liegt damit im laufenden Jahr rund 8 Prozent im Plus. Am Montag hatte er über 654 Punkten noch einen neuen Rekord erreicht.

    Fowler hält die Ergebnisentwicklung der Unternehmen für robuster und besser als erwartet. Vor allem drei Aspekte hätten sich zuletzt geändert, so der Stratege. Die Zuversicht bezüglich des KI-Booms halte an und sei sogar noch stärker geworden. Zudem seien die Erwartungen an den Bankensektor weiter gestiegen und der Rüstungssektor sei nicht mehr die große Bremse.

    Dies reicht Fowler aus für eine Prognose von insgesamt mehr als 10 Prozent Ergebnissteigerung und einen höheren Bewertungsmultiplikator von rund 16. Dabei setzt er auf die aktuelle Marktbreite der positiven Entwicklung. "Immer mehr Unternehmen schlagen immer optimistischere Töne an", so der Stratege. Zu den KI- und Halbleiterunternehmen gesellten sich Firmen aus den Bereichen Luxus, Konsumgüter, Pharma, Banken und Industrie, die höhere Gewinnaussichten sähen.

    Insgesamt starte der europäische Markt von einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau aus durch - mit einer relativ geringen Positionierung der Anleger. Die Berichtssaison dürfte die Dynamik anheizen, glaubt Fowler./ag/gl/stk





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