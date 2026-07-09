BYD Aktie schwach im Handel - 09.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die BYD Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,63 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,36 %, geht es heute bei der BYD Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei BYD, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,57 % Verlust nach sich zog.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +4,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um -14,19 % verloren.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,92 % 1 Monat -5,30 % 3 Monate -17,57 % 1 Jahr -30,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 09.07.2026, 11:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung von BYD. Im Fokus stehen Exportboom und vertikale Integration (Blade-Batterie), starke Nachfrage nach Seal 08 sowie der Ladeausbau auf 20.000 Schnellladestationen bis 2026. Technisch wird der Kurs um 9–10 Euro diskutiert, Widerstand bei ca. 10 Euro, 50/200‑Tage-Durchschnitte über dem Kurs; Risiken: EU-Tarife und Heimatmarktdelle. Potenzial durch EU/UK-Expansion.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,08 Mrd. € wert.

Xiaomi erweitert sein Elektroauto-Portfolio um die SkyNomad-Serie. Der neue SUV soll den Innenraum neu denken und die Position gegen Tesla und BYD stärken.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,51 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,57 %. Xylem legt um +0,19 % zu NIO notiert im Minus, mit -1,63 %. Stellantis notiert im Minus, mit -0,92 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar