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    Besonders beachtet!

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    Moderna Aktie legt zu - 09.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Moderna Aktie bisher um +1,52 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie legt zu - 09.07.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.07.2026

    Die Moderna Aktie konnte bisher um +1,52 % auf 65,54 zulegen. Das sind +0,98  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 65,54, mit einem Plus von +1,52 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Moderna Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +45,23 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -1,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +56,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +149,10 % gewonnen.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,25 %
    1 Monat +56,50 %
    3 Monate +45,23 %
    1 Jahr +128,72 %
    Stand: 09.07.2026, 11:04 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Moderna vor allem um technische und chartbezogene Aspekte: Es wird von einem bestätigten Durchbruch aus dem seit Aug 2021 bestehenden Abwärtstrend gesprochen, mit Aussicht auf weiteres Aufwärtsmomentum. Ein offenes Gap-Setup um 79–77 USD wird als potenzieller Trigger diskutiert. Das Shortvolumen liegt bei ca. 53%, das Short-Interest bei rund 60 Mio Aktien, wodurch Squeeze-Spekulation und Gap-Schließung in den Vordergrund rücken; Umsatz bleibt überschaubar.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,01 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,38 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,92 %. BioNTech notiert im Minus, mit -0,55 %.

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    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +2,59 %
    -1,25 %
    +56,50 %
    +45,23 %
    +128,72 %
    -40,54 %
    -67,74 %
    +246,75 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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