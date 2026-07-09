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    Melnyk

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    Trumps Patriot-Zusicherung hat große Signalwirkung

    Für Sie zusammengefasst
    • Melnyk begrüßt US-Zusage zur Produktion von Patriots
    • Produktion von Abwehrraketen dauert Monate bis Jahre
    • Melnyk fordert starke europäische Linie gegen Putin
    Melnyk - Trumps Patriot-Zusicherung hat große Signalwirkung
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, begrüßt die Zusicherung von US-Präsident Donald Trump, seinem Land die Lizenz für die Produktion von Patriot-Flugabwehrraketen zu geben. "Die Signalwirkung ist sehr stark für uns, für die Russen, auch für die gesamte Welt, dass die Ukraine auch weiterhin so stark, so massiv unterstützt wird", sagte Melnyk im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf Trumps Ankündigung sowie beim Nato-Gipfel in Ankara versprochene neue Militärhilfen in Milliardenhöhe.

    Als problematisch betrachtet der heutige ukrainische UN-Botschafter jedoch, dass es noch Monate oder gar Jahre dauern werde, bis die Ukraine die Abwehrraketen produzieren könne. Dabei brauche man sie schon heute, betonte er. Der letzte Monat sei der tödlichste Monat überhaupt für die Zivilisten in der Ukraine gewesen: Fast 300 Menschen seien bei russischen Raketenbeschüssen getötet worden.

    "Sehr trübe" Stimmung in Kiew - und eine Forderung an Europa

    Melnyk war gerade selbst in der Heimat. "Die Stimmung ist schon sehr trübe, das muss man sagen, weil die Menschen jetzt gar keine Sicherheit haben, vor allem in Kiew", berichtete er.

    Der Diplomat forderte Europa auf, jetzt auf Kremlchef Wladimir Putin persönlich zuzugehen. Putin müsse gezeigt werden, dass er diesen Krieg nie im Leben gewinnen könne. "Die Europäer, die sind viel mächtiger als Russland, was die Wirtschaft angeht, was auch die militärischen Ausgaben betrifft", sagte Melnyk. Aus dieser Position heraus könne man zusammen mit der Ukraine auch eine Verhandlungsposition bestimmen. "Die Europäer müssen jetzt diese Linie bestimmen und dann auch auf Putin zugehen mit einer sehr, sehr starken Position."/trs/DP/mis

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    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 460,9 auf Tradegate (09. Juli 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um +1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 106,73 Mrd..





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