DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Studiendaten zu Bepirovirsen gegen Hepatitis B stehe nun die zweite der beiden wichtigen Datenveröffentlichungen für 2026 an: die Resultate für Camlipixant, einen Wirkstoffkandidaten gegen refraktären chronischen Husten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie bei Bepirovirsen bestehe auch hier Blockbuster-Potenzial. Dennoch dürften positive Daten kaum ausreichen, um die anhaltende Lücke zwischen dem Marktkonsens und dem für 2031 ausgegebenen Umsatzziel des Pharmakonzerns vollständig zu schließen./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 23,09EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,5

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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