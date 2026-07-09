DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Studiendaten zu Bepirovirsen gegen Hepatitis B stehe nun die zweite der beiden wichtigen Datenveröffentlichungen für 2026 an: die Resultate für Camlipixant, einen Wirkstoffkandidaten gegen refraktären chronischen Husten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie bei Bepirovirsen bestehe auch hier Blockbuster-Potenzial. Dennoch dürften positive Daten kaum ausreichen, um die anhaltende Lücke zwischen dem Marktkonsens und dem für 2031 ausgegebenen Umsatzziel des Pharmakonzerns vollständig zu schließen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 23,09EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,5
Kursziel alt: 19
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
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