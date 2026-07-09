UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 210 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 131,6 auf Tradegate (09. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -6,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,99 %.

Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 995,79 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +55,59 %/+93,53 % bedeutet.