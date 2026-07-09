ANALYSE-FLASH
UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 210 Dollar
- UBS belässt SpaceX auf Buy mit Kursziel 210
- Grok 4.5 trainiert mit KI-Code-Editor Cursor
- Grok verringert Rückstand zu OpenAI und Anthropic
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der vom Raumfahrt- und KI-Konzern vorgestellte Grok 4.5 sei die erste umfassend überarbeitete Version des Chatbots, die mit dem KI-gestützten Code-Editor Cursor trainiert worden sei, schrieb John C. Hodulik am Donnerstagabend. Mit Grok 4.5 verringere SpaceX den Leistungsrückstand auf die führenden Konkurrenzprodukte von OpenAI und Anthropic in vielen Anwendungsbereichen. In Kürze wolle derweil OpenAI mit ChatGPT 5.6 ebenfalls eine neue Version seines Chatbots vorstellen./rob/gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 131,6 auf Tradegate (09. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -6,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,99 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 995,79 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +55,59 %/+93,53 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 210 US-Dollar
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Fast alle Aktien fallen leicht bis kräftig, Luftballon SpaceX hält sich noch leicht im Plus. Hat Vorteile für SpaceX überwiegend aus Luft zu bestehen,kann nicht so schnell abstürzen
Apple ist auch zu teuer, aber es hat ein KGV. SpacekeXs hat nur ein KUV und das ist höher als das KGV von Apple.
Die Schrott-Aktie liebe ich ja jetzt schon. Erster echter Handelstag ohne Index-Aufnahme-Verzerrungen. MS sagt 300 Dollar, alle anderen US-Banken hauen brav ihre Buy-Empfehlungen mit Kursziel jenseits der 200 raus, und dann beginnt der Handel und alle schmeissen sie erstmal. Die wird prima zum Traden auf der Short-Seite. Fundamental liegt man sowieso immer richtig, egal welcher Kurs 🙃