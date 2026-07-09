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    INTERHYP AG / Interhyp Zinsupdate: Erneute Iran-Eskalation schürt ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Bauzinsen zunächst gesunken durch Friedenshoffnung
    • Eskalation im Iran lässt Anleihenrenditen steigen
    • Eigenkapitalaufbau dauert meist länger als geplant
    OTS - INTERHYP AG / Interhyp Zinsupdate: Erneute Iran-Eskalation schürt ...
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    Interhyp Zinsupdate: Erneute Iran-Eskalation schürt Unsicherheit am Zinsmarkt
    München (ots) -

    - Bauzinsen für zehnjährige Darlehen sind in den vergangenen Wochen zunächst gesunken
    - Erneute Eskalation im Iran-Konflikt lässt Anleihen-Renditen steigen - Interhyp-Leistbarkeitsstudie: Eigenkapitalaufbau dauert meist doppelt so lange wie von Kaufinteressierten geplant

    Die vorübergehende leichte Entspannung bei den Bauzinsen wurde maßgeblich von der Hoffnung auf eine dauerhafte friedliche Lösung im Iran-Konflikt getragen. Die erneute militärische Eskalation zwischen den USA und Iran sorgt nun jedoch für eine neue Dynamik an den Finanzmärkten.

    Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe, zur aktuellen Lage:

    "Nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran waren die Bauzinsen zunächst spürbar unter die Marke von 4 Prozent gesunken. Doch die jüngste Eskalation im Nahen Osten dürfte diese Entwicklung nun stoppen. Die Renditen der Staatsanleihen haben bereits wieder spürbar angezogen - und in der Folge dürften auch die Bauzinsen bald wieder anziehen. Für Immobilieninteressenten bedeutet das: Die kurzzeitige Phase der Marktentspannung scheint bereits wieder vorüber. Ein detaillierter Vergleich der Anbieter ist nun lohnenswert, da die Kreditinstitute in unterschiedlicher Geschwindigkeit auf die neue Nachrichtenlage reagieren."

    Bankenpanel: Ein Stimmungsbild unmittelbar vor der Eskalation

    Die monatliche Befragung des Interhyp-Bankenpanels verdeutlicht, wie sehr der Markt bis zuletzt auf eine Stabilisierung gesetzt hatte. In der Erhebung, die unmittelbar vor den jüngsten militärischen Angriffen stattfand, rechneten noch alle befragten Institute kurzfristig mit einer Seitwärtsbewegung der Zinsen. Langfristig gingen 60 Prozent von einem stabilen Niveau aus, während 40 Prozent einen leichten Anstieg für möglich hielten.

    Wunsch vs. Wirklichkeit - Der unterschätzte Zeitfaktor beim Eigenkapital

    Unabhängig von kurzfristigen weltpolitischen Entwicklungen zeigt die Interhyp-Leistbarkeitsstudie 2026, dass für einen erfolgreichen Immobilienkauf vor allem eine langfristige Planung entscheidend ist. Gerade was die Ansparphase angeht, gibt es häufig zu optimistische Annahmen:

    - 54 % der Kaufinteressierten glauben, dass sie in maximal fünf Jahren genug Eigenkapital für ihren Traum vom Eigenheim ansparen können. - Die Realität: 65 % der tatsächlichen Käufer haben länger als fünf Jahre gebraucht, 33 % sogar zehn Jahre oder länger.

    Jörg Utecht ordnet diese Erwartungslücke strategisch ein:

    "Viele Kaufinteressenten unterschätzen den Zeitfaktor beim Eigenkapitalaufbau. Während über die Hälfte der Planer glaubt, in fünf Jahren startklar zu sein, zeigt die Erfahrung realer Käufer, dass der Weg oft deutlich länger dauert. Gerade in volatilen Zinsphasen ist Eigenkapital jedoch der wichtigste Hebel für die Leistbarkeit. Ich kann daher nur dazu raten, frühzeitig mit dem Ansparen zu beginnen, um sich eine solide und unabhängige Basis für die Finanzierung zu schaffen."

    Über Interhyp:

    Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

    Pressekontakt:

    Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail: presse@interhyp.de; https://www.interhyp.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/6311274 OTS: INTERHYP AG







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