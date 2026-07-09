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    Haier Europe ernennt Stagwell (STGW) nach einem Pitch-Verfahren von Ingenuity+ zur Kreativagentur für die Marke Haier

     

     

    LONDON, GB / ACCESS Newswire / 9. Juli 2026 / Haier Europe ernennt heute Stagwell (NASDAQ:STGW), das Challenger-Netzwerk, das das Marketing durch KI revolutioniert, nach einem von Ingenuity+ durchgeführten Pitch-Verfahren zur führenden Kreativagentur für die Marke Haier.

     

    Haier ist bestrebt, hochwertige Haushaltsgeräte anzubieten, die mit intelligenter Technologie ausgestattet sind, ganz natürlich auf die Kunden zugeschnitten sind und diese jeden Tag dabei unterstützen, mit ihren sich wandelnden Bedürfnissen Schritt zu halten. Stagwell wurde ausgewählt, um die Marke Haier in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und ihren Markenslogan „More Creation, More Possibilities“ durch kreative Kommunikation in ganz Europa zum Leben zu erwecken.

     

    Unter der Koordination eines Kundenserviceteams mit Basis in der italienischen Niederlassung wird Stagwell die kreative Strategie und die Kampagnenentwicklung leiten und die Marke Haier in Europa dabei unterstützen, ihre Vision in eine verbraucherrelevante Kommunikationsplattform umzusetzen, die alle Märkte und Produktlinien abdeckt. Die Digitalagentur von Stagwell, Assembly Digital Commerce, wird Inhalte für Online- und E-Commerce-Kanäle bereitstellen.

     

    Die Agentur wird eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung skalierbarer, konsistenter und modularer Inhalte spielen, die auf die Premium-Positionierung von Haier und das Bestreben abgestimmt sind, intelligente Technologie menschlicher, inspirierender und relevanter zu gestalten.

     

    Silvia Gregorio, Brand and Digital Activation Director bei Haier Europe, sagte: „Die nächste Wachstumsphase der Marke Haier in Europa erfordert einen strategischen Partner, der unsere Markenwerte vollständig versteht und gemeinsam mit dem Team inspirierende Inhalte liefert, die über alle Teams und Märkte hinweg einheitlich sind. Die internationale Ausrichtung von Stagwell, seine Expertise im digitalen Marketing und sein kooperativer Ansatz werden es uns ermöglichen, eine starke, skalierbare Kommunikationsstrategie zu entwickeln, die sich auf die realen Möglichkeiten konzentriert, die das Haier-Ökosystem unseren Verbrauchern jeden Tag bietet.“

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