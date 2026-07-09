Angriff auf Micron und SK Hynix: Dieser Milliarden-IPO sorgt für Spannung

Der Erlös soll nach Angaben des Unternehmens in den Ausbau der Produktion sowie in neue Fertigungstechnologien fließen. CXMT zählt inzwischen zum viertgrößten Hersteller von DRAM-Speicherchips weltweit – hinter den Marktführern Samsung Electronics sowie den Konkurrenten SK Hynix und Micron – und kam 2025 auf einen Marktanteil von rund 7,7 Prozent.

Der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT treibt seine Expansion mit hohem Tempo voran. Das Unternehmen beginnt am 15. Juli mit dem Bookbuilding für seinen Börsengang in Shanghai und will dabei 29,5 Milliarden Yuan (rund 3,8 Milliarden Euro) einwerben. Die Zeichnungsfrist für Investoren startet am 16. Juli, wie aus Börsenunterlagen hervorgeht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Apple testet Speicherchips für China

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält CXMT durch einen Bericht der Financial Times. Demnach testet Apple erstmals DRAM-Chips des Unternehmens für Geräte, die ausschließlich in China verkauft werden. Zudem soll sich Apple in Washington dafür einsetzen, künftig einen breiteren Einsatz der Speicherchips genehmigt zu bekommen.

Der Schritt gilt als geopolitisch heikel. Die Vereinigten Staaten versuchen seit Jahren, Chinas technologische Entwicklung einzudämmen. CXMT steht auf einer US-Sanktionsliste und verfügt zugleich über zahlreiche staatliche Anteilseigner. Nach Reuters-Informationen verzichtete die US-Regierung bislang jedoch darauf, das Unternehmen mit weiteren Handelsbeschränkungen zu belegen.

Wachstum nimmt rasant Fahrt auf

Operativ erlebt CXMT derzeit einen kräftigen Aufschwung. Im ersten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 700 Prozent auf 50,8 Milliarden Yuan (rund 6,5 Milliarden Euro). Gleichzeitig erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 25 Milliarden Yuan (rund 3,2 Milliarden Euro), nachdem ein Jahr zuvor noch ein Verlust von 1,6 Milliarden Yuan (rund 205,8 Millionen Euro) verbucht worden war.

Marktbeobachter erwarten, dass CXMT seinen Marktanteil in den kommenden Jahren deutlich ausbauen wird. Nach Daten von SemiAnalysis könnte der Anteil bis 2028 auf rund 15 Prozent steigen. Neue Fabriken in Hefei, Shanghai und Peking sollen die Produktionskapazitäten erhöhen. Speicherexperte Ray Wang sagte der Financial Times jedoch, die zusätzliche Produktion werde den Markt kurzfristig wohl nicht mit günstigen Chips überschwemmen, da ein Großteil der Kapazitäten bereits vertraglich gebunden sei.

CXMT setzt auf globale Zusammenarbeit

CXMT wurde 2016 gegründet und entwickelt sowie produziert DRAM-Speicherchips für Smartphones, Computer, Tablets und Server. Firmenpräsident Mark Cao betont auf der Unternehmenswebsite die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit. "Die weltweite Zusammenarbeit hat sich als der wirksamste und effizienteste Weg erwiesen, um wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen und das Wachstum der Industrie zu fördern." Trotz zunehmender geopolitischer Spannungen wolle CXMT weiter in Forschung investieren, international wachsen und eine widerstandsfähige Lieferkette aufbauen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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