Teil der Bafög-Reform wird verschoben
Für Sie zusammengefasst
- Bafög-Erhöhungen verschoben auf Sommersemester 2027
- Wohnkostenpauschale steigt von 380 auf 440 Euro
- Gilt nur für Studierende außerhalb des Elternhauses
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Die für das Wintersemester geplanten Leistungserhöhungen beim Bafög werden um ein halbes Jahr verschoben. Die Anhebung der sogenannten Wohnkostenpauschale von 380 auf 440 Euro für diejenigen, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, soll demnach erst zum Sommersemester 2027 kommen. Das teilten die zuständigen Fachpolitiker von Union und SPD in Berlin mit./jr/DP/jha
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