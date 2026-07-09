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    Quantencomputing-Hype - Das Fenster schließt sich

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    Warum Anleger den Q-Day nicht verschlafen sollten

    Der sogenannte Q-Day – der Moment, an dem Quantencomputer klassische Verschlüsselung knacken können – rückt näher. Für Anleger bedeutet das: Das Fenster für einen frühen Einstieg in Quanteninfrastruktur wird enger.

     

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    In der Geschichte der Technologiemärkte gibt es immer wieder Momente mit disruptiven Entwicklungen - und in denen diejenigen, die zu lange gewartet haben, plötzlich deutlich höhere Preise zahlen als Früheinsteiger. Ob Mobilkommunikation, Internet oder künstliche Intelligenz: In jedem dieser Zyklen gab es ein Fenster, in dem Unternehmen und Anleger mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz Positionen aufbauen konnten, die sich später als strategisch entscheidend erwiesen. Bei Quantencomputing öffnet sich dieses Fenster gerade – aber Signale verdichten sich, dass es nicht mehr lange offen bleiben wird.

     

    Das Schlüsselkonzept dabei ist der sogenannte Q-Day. Gemeint ist der Zeitpunkt, an dem leistungsfähige Quantencomputer in der Lage sein werden, die heute gängigen Verschlüsselungsverfahren zu brechen – also jene mathematischen Sicherheitssysteme, auf denen der gesamte globale Datenverkehr beruht, von Banktransaktionen über staatliche Kommunikation bis hin zu industriellen Steuerungssystemen. Führende Quantenunternehmen gehen heute davon aus, dass der Q-Day zwischen 2028 und 2030 eintreten könnte. Das klingt nach Zukunft. Für Unternehmen, Regierungen und Anleger ist es aber bereits Gegenwart.

     

    Warum der Q-Day die Investitionsdynamik fundamental verändert

     

    Der Q-Day ist ein Zukunftsereignis, das bereits heute Investitionsentscheidungen beschleunigt. Regierungen weltweit haben begonnen, ihre kritische Infrastruktur auf quantensichere Kommunikation umzurüsten. Die USA haben ihren Bundesbehörden verbindliche Fristen gesetzt, bis 2030 auf sogenannte Post-Quanten-Kryptographie umzusteigen – also auf Verschlüsselungsverfahren, die auch leistungsfähigen Quantencomputern standhalten. Die Europäische Union verfolgt parallele Zeitpläne, Japan und Südkorea haben eigene nationale Programme aufgelegt. Insgesamt haben Regierungen weltweit bislang rund 55 Milliarden US-Dollar für Quantentechnologieprogramme angekündigt.

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