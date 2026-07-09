Baader Bank belässt Fielmann auf 'Add' - Ziel 50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 42,55 auf Tradegate (09. Juli 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd..

Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +18,48 %/+49,29 % bedeutet.