ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Fielmann auf 'Add' - Ziel 50 Euro
- Baader Bank belässt Fielmann auf Add mit 50 Euro
- Fielmann zeigt beschleunigtes Wachstum im Quartal
- Ausblick laufendes Geschäftsjahr leicht eingetrübt
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Optikerkette habe ein beschleunigtes Wachstum im Vergleich zum ersten Jahresviertel verzeichnet, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe sich allerdings etwas eingetrübt./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 42,55 auf Tradegate (09. Juli 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +18,48 %/+49,29 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu Fielmann - 577220 - DE0005772206
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Habe nun meinen früheren Gesamtbestand wieder erreicht...verkaufte diesen zu Kursen über 65 €.......2021 schon.....seit einiger Zeit einen Teilrückkauf geführt im Depot.....
Bild: https://www.tradegatebsx.com/images/charts/intraday/DE0005772206.png?1781078040
hat die Berichterstattung für die Fielmann AG am 10. Juni 2026 mit der Einstufung "Buy" und einem Kursziel von 63 Euro aufgenommen.
Es ist keine Diamantformation.....................aktuell sehen wir, wenn auch geopolitisch verursacht, eine klassische bullflag